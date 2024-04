A temporada 2024 do TCR South America será aberta neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e marcará a estreia de Cacá Bueno no campeonato. O pentacampeão da Stock Car está confirmado para a primeira etapa do campeonato pela PMO Racing, equipe que corre com a Peugeot, e dividirá a pilotagem com Werner Neugebauer.

“Estou muito feliz pelo convite da PMO Racing para a disputa desta primeira etapa do TCR South America, um campeonato em que eu vou fazer minha estreia. O Werner é um piloto muito rápido e sei que formaremos uma parceria forte para esta corrida em Interlagos”, disse Cacá Bueno.

A participação no TCR South America ainda abrirá uma sequência de dois finais de semanas de corrida em Interlagos para Cacá Bueno. Isso por conta da disputa da terceira etapa da Stock Car, que será realizada na próxima semana, também no autódromo localizado na zona sul da capital paulista.

“Além da disputa do TCR, a etapa deste final de semana também servirá como preparação para a Stock Car na semana que vem. São carros bastante diferentes, mas tempo de pista é algo precioso para qualquer piloto”, completa Cacá.

Neugebauer, um dos principais nomes da Porsche Cup, também estreará no TCR South America, e elogia Cacá Bueno. O piloto gaúcho jamais correu em veículos de tração dianteira, mas destaca o foco para a etapa de abertura do campeonato na capital paulista.

“Fiquei muito honrado com o convite do Cacá, um dos expoentes do automobilismo nacional. Ele é um piloto com uma trajetória brilhante também nos carros de tração dianteira, um tipo de carro que eu nunca guiei e que só andei no simulador. Estou confiante e vou com foco total para ter um bom desempenho nesta etapa do TCR em Interlagos”, diz Neugebauer.

O formato da primeira etapa do TCR South America contempla a realização de duas corridas de 40 minutos separadas por um pequeno intervalo para troca de pilotos e reabastecimento, com início às 12h20 de domingo. Antes, no sábado, ocorre a classificação. O Motorsport.com transmite tudo!

