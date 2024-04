Neste fim de semana, o TCR South America dá o pontapé inicial da quarta temporada de sua história, abrindo as atividades em Interlagos, contando também com a etapa inaugural do TCR Brasil.

Assim como em 2023, o TCR South America e o TCR Brasil correrão simultaneamente ao longo do ano, com as corridas valendo para ambos os campeonatos. Com isso, os pilotos decidem em suas inscrições se seus resultados contarão apenas para uma categoria ou ambas.

Seguindo com o revezamento adotado pelo TCR, o campeonato de 2024 começa em solo brasileiro com a etapa de Interlagos, que também será a única Endurance do ano. Neste fim de semana, os pilotos titulares do grid recebem convidados de peso do automobilismo brasileiro e mundial para uma prova de longa duração, que terá um formato diferente dos anos anteriores.

Desta vez, será feita uma corrida dividida em duas partes. Inicialmente, os pilotos terão 40 minutos de pista antes de uma neutralização para reabastecimento, troca de pneus e de pilotos. Após os 20 minutos de paralisação, os carros voltam à pista para mais 40 minutos de corrida.

Confira abaixo a programação da etapa de Interlagos do TCR South America, que contará com transmissões e cobertura completa do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown 1 Sexta-feira 15h40 - Shakedown 2 Sexta-feira 17h10 Treino Livre 1 Sábado 09h10 - Treino Livre 2 Sábado 11h20 - Classificação Sábado 14h30 Motorsport.com Corrida Endurance (Parte 1) Domingo 12h20 Motorsport.com Corrida Endurance (Parte 2) Domingo 13h20 Motorsport.com

