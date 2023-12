O quarto ano do TCR South America Banco BRB voltará a visitar circuitos no Brasil, Uruguai e Argentina. A apenas alguns dias do encerramento de 2023, a categoria anunciou os países e as datas da próxima temporada, que contará mais uma vez com a participação do FIA TCR WORLD TOUR em dois eventos.



Como tem sido habitual com o TCR South America Banco BRB, o ano começará em terras brasileiras, mantendo a alternância entre Brasil e Argentina no início e no encerramento do campeonato. As duas etapas do meio da temporada serão disputadas no Uruguai, seguindo o calendário tradicional da categoria sul-americana.

A temporada contará com dez etapas e 19 corridas. O único evento de Endurance realizado na abertura da temporada no Brasil. Em 21 de julho no Brasil e 4 de agosto no Uruguai, acontecem os eventos conjuntos com o FIA TCR WORLD TOUR, onde os carros do campeonato mundial se juntarão às corridas do TCR South America Banco BRB.

Nas próximas semanas, o TCR South America Banco BRB anunciará os circuitos onde serão realizadas as dez etapas da temporada de 2024.



CALENDÁRIO 2024

14 de abril: Endurance - Brasil

26 de maio: Sprint - Brasil

16 de junho: Sprint - Brasil

21 de julho: World Tour/Sprint - Brasil

4 de agosto: World Tour/Sprint - Uruguai

25 de agosto - Sprint - Uruguai

15 de setembro - Sprint - Argentina

6 de outubro - Sprint - Argentina

9 de novembro - Sprint - Argentina

1° de dezembro - Sprint – Argentina

CASAGRANDE BI DA STOCK CAR; o fim de semana em INTERLAGOS e os BASTIDORES | RETA FINAL ESPECIAL

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!