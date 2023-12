O TCR World Tour, campeonato mundial de carros de turismo, anunciou nesta sexta-feira (15) o calendário da temporada 2024. E a categoria voltará a fazer duas etapas em conjunto com o TCR South America no próximo ano, incluindo uma em terras brasileiras.

O World Tour foi lançado no ano passado como parte da reforma do "Conceito TCR". O campeonato substitui o WTCR e, junto com o lançamento do TCR World Ranking, que compila os resultados de todos os pilotos de todos os certames do mundo, criou-se uma nova estrutura para definir o campeão mundial da categoria.

Diferentemente da era do WTCR, o World Tour não define um campeão, sendo apenas classificatório para a disputa do TCR World Finals. O título de 2023 será definido no começo de 2024 em Portimão, Portugal.

O calendário do World Tour é feito através de etapas conjuntas com outros campeonatos de TCR pelo mundo. Neste ano, foram feitas duas provas com o TCR South America, em El Pinar, no Uruguai, e Villa Mercedes, na Argentina.

Em um acordo plurianual, o TCR World Tour volta à América do Sul em 2024 e com uma novidade: enquanto a etapa de El Pinar foi mantida, devido ao sucesso de público do evento, o Brasil entra no lugar da Argentina, com local a ser definido. Segundo um calendário prévio entregue às equipes na final do campeonato, Goiânia deve ser o local escolhido para receber o Mundial.

Com nove etapas marcadas para 2024, o campeonato começa em abril em Vallelunga, na Itália, passando pelo Marrocos e Mid-Ohio nos EUA antes da dobradinha na América do Sul. A prova do Brasil está marcada para o fim de semana de 19 a 21 de julho, com a de El Pinar entre 02 e 04 de agosto. A categoria segue para a China antes de uma rodada dupla na Austrália e fecha em Macau no meio de novembro.

Confira o calendário do TCR World Tour 2024:

Etapa Local Data 1 Vallelunga (Itália) 19 a 21 de abril 2 Marraquexe (Marrocos) 03 e 04 de maio 3 Mid-Ohio (EUA) 07 e 08 de junho 4 A Confirmar (Brasil) 19 e 21 de julho 5 El Pinar (Uruguai) 02 a 04 de agosto 6 Zhuzhou (China) 20 a 22 de setembro 7 Sydney Motorsport Park (Austrália) 01 e 02 de novembro 8 Mount Panorama (Austrália) 07 a 09 de novembro 9 Macau 14 a 17 de novembro

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!