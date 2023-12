TCR World Tour consegue a homologação da FIA a partir de 2024

O crescimento do conceito TCR continua a todo vapor com a confirmação da obtenção do reconhecimento FIA para o TCR World Tour para 2024. Depois de uma pausa de um ano, as corridas de turismo voltam à programação mundial como resultado de um acordo entre a Federação Mundial de Automobilismo e o WSC Group.

O TCR World Tour, que começou em 2023, teve um calendário de nove etapas em diferentes partes do mundo. Os pilotos do mundial se unem às corridas do TCR Series existentes em nível nacional ou regional para competir em uma mesma prova.

A partir de 2024, o campeonato será chamado de Kumho FIA TCR World Tour. O acordo tem uma duração inicial de três anos. Os formatos e os tamanhos de cada corrida serão variados, adaptando-se aos regulamentos de cada uma das séries com as quais vão dividir o fim de semana.

Nove eventos em seis continentes

O primeiro Kumho FIA TCR World Tour contará com nove etapas. Ele terá um alcance geográfico incluindo África, Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul.

“Estamos orgulhosos que, após apenas uma temporada, o conceito do TCR World Tour tenha obtido ampla aprovação da comunidade do automobilismo", disse Marcelo Lotti, presidente do WSC Group.

"2023 foi um sucesso graças à confiança e apoio dos promotores de vários campeonatos nacionais e regionais de TCR, fabricantes, equipes e pilotos. Poder agora atribuir a chancela FIA é a cereja do bolo e nos dá motivação para fazer todo o possível para tornar a plataforma ainda mais forte e popular. É por isso que os nossos primeiros esforços foram na elaboração de um calendário ambicioso e atraente para a próxima temporada".

“Estar presente em seis continentes diferentes é um grande começo enquanto nos preparamos para o regresso das corridas de carros de turismo da FIA em nível mundial", comentou Marek Nawarecki, diretor esportivo sênior da FIA.

"O formato em que se baseará o FIA TCR World Tour no próximo ano ajudará a construir pontes entre as séries de carros de turismo em nível nacional e regional com o topo da categoria, criando um ecossistema saudável. A FIA trará seu quadro regulamentar para o TCR World Tour, supervisionando o Regulamento Desportivo e Técnico e a sua aplicação, o que é essencial dado que eventos de diferentes séries locais do calendário têm suas respetivas diferenças".

No nosso continente, o campeonato mundial de 2024, agora com homologação FIA, disputará dois eventos no Brasil e no Uruguai. Este será o segundo ano consecutivo que a categoria visitará essas terras, lembrando as passagens pelo Autódromo Victor Borrat Fabini, no Uruguai, e pelo Autódromo José Carlos Bassi, na Argentina, em 2023. Neles houve triunfos do uruguaio Santiago Urrutia e do do chinês Ma Quing Hua em El Pinar e do espanhol Mikel Azcona e do argentino Néstor Girolami em La Pedrera.

Ao calendário de nove etapas será acrescentado a final do TCR World Ranking, cuja data e sede serão anunciadas nos próximos meses.

