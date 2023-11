A decisão do primeiro título da história do TCR Brasil Banco BRB terá nove pilotos com chances matemáticas na etapa de Cascavel, no interior do Paraná, que será realizada no fim de semana do dia 3 de dezembro.

Com o descarte obrigatório de três resultados de cada piloto, como prevê o regulamento esportivo, o argentino Ignacio “Nacho” Montenegro chega na liderança no carro #23 da Squadra Martino com 218 pontos, 14 à frente do brasileiro Raphael Reis, vice-líder no #77 da W2 Pro GP. O último encontro do campeonato dará uma pontuação máxima de 85, contando a classificação e as duas corridas da etapa.





Além deles, o brasileiro Galid Osman, no #28 da W2 Pro GP, com 193 pontos; o argentino Juan Ángel Rosso, no #2 da Paladini Racing, com 184; o brasileiro Pedro Cardoso, no #43 da Scuderia Chiarelli, com 170; o argentino Fabián Yannantuoni, no #5 da Paladini Racing, com 170; o uruguaio Juan Manuel Casella, no #60 da Squadra Martino, com 157; o brasileiro Rafael Suzuki, no #8 da PMO Motorsport, com 143; e o brasileiro Diego Nunes, no #70 da Cobra Racing, com 148; são os outros candidatos ao título com chances matemáticas.



Com tamanho equilíbrio e tantos candidatos ao título, as duas corridas em Cascavel serão extremamente importantes para a decisão do campeão. Nacho Montenegro, Raphael Reis e Galid Osman, os três primeiros do campeonato, entram com mais chances. Mas tudo pode acontecer em uma categoria tão equilibrada quanto o TCR Brasil Banco BRB. Além disso, vale lembrar que equipes e pilotos não têm informações sobre o Autódromo Zilmar Beux, na cidade do oeste paranaense: será a primeira vez que as categorias do conceito TCR correrão no circuito.



Outro campeonato que será decidido em Cascavel é a Copa Trophy. Quatro pilotos chegam com chances matemáticas de título na última etapa. Guilherme Reischl é o líder, com 260 pontos, 13 à frente de Adalberto Baptista, o segundo colocado. O uruguaio Enrique Maglione é o terceiro, com 246 e Fábio Casagrande é o quarto, com 216. Não há descartes nesta classe, o que deverá deixar a decisão do campeão até a última volta da segunda corrida do fim de semana.



No campeonato de equipes, tudo também está em aberto. Com 157 pontos ainda a serem disputados em Cascavel, três times seguem na disputa da taça. A W2 Pro GP é a líder, com 463 pontos, seguida pela Squadra Martino, com 404. E a Paladini Racing é a terceira colocada, com 381. Apenas elas têm chances de conquistar o título inédito do TCR Brasil Banco BRB.



No TCR South America Banco BRB, o campeonato de pilotos também teve três resultados a serem descartados por regulamento. Neste caso, três pilotos chegam a Cascavel com chances de serem campeões: os argentinos Ignacio “Nacho” Montenegro e Bernardo Llaver; e o brasileiro Raphael Reis. A etapa será mais uma vez em conjunto com o TCR Brasil Banco BRB e o campeão se juntará ao espanhol Pepe Oriola e o argentino Fabricio Pezzini, vencedores nas temporadas passadas.

Candidatos ao título do TCR Brasil em Cascavel:

Campeonato de Pilotos

1° - Ignacio Montenegro (ARG) - 218 pontos

2° - Raphael Reis (BRA) - 204

3° - Galid Osman (BRA) - 193

4° - Juan Ángel Rosso (ARG) - 184

5° - Pedro Cardoso (BRA) - 170

6° - Fabián Yannantuoni (ARG) - 170

7° - Juan Manuel Casella (URU) - 157

8° - Rafael Suzuki (BRA) - 149

9° - Diego Nunes (BRA) - 148

Campeonato Copa Trophy

1° - Guilherme Reischl (BRA) - 260

2° - Adalberto Baptista (BRA) - 247

3° - Enrique Maglione (URU) - 246

4° - Fabio Casagrande (BRA) - 216

Campeonato de Equipes

1° - W2 Pro GP (BRA) - 463

2° - Squadra Martino (ARG) - 404

3° - Paladini Racing (ARG) - 381

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre os treinos para o GP de LAS VEGAS após FIASCOS da organização nos EUA!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #256 – Quais as chances do GP de Las Vegas se tornar um fiasco?