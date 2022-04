Homologação do Toyota Corolla GRS TCR avança

Carregar reprodutor de áudio

O Conceito do TCR continua crescendo com a chegada do novíssimo Toyota Corolla GRS TCR, da renovação do Fiat Tipo e da atualização do projeto do Lada Vesta.

O avanço do Corolla, que é produzido na Argentina e distribuído para o mundo todo, o projeto já passou pelo primeiro processo de homologação necessário para garantir seu certificado técnico da WSC Group e poder chegar na pista finalmente.

Por se tratar de diferentes processos de medição, os carros passam por diversos testes de resistência e carga aerodinâmica no túnel de vento, em Grungliasco (Itália). Assim definindo as diferentes posições de asa traseira da máquina. Feito isso, o carro viaja para a Alemanha e segue sua bateria de testes em Rötz, onde o bólido é submetido aos testes de gravidade por meio de uma plataforma giratória.

Ao mesmo tempo, o coração do Toyota Corolla TCR é separado da carroceria e parte para a região de Modena, na Itália, onde passa por testes de dinamômetro, onde os engenheiros medem o comportamento do motor e suas curvas de potência. Além disso, testam os diferentes mapas de motor com as diferentes configurações possíveis.

O Fiat Tipo também está passando pelas mesmas baterias de testes do modelo construído na Argentina. Já o Lada Vesta Sport TCR apenas passa por um processo de atualização do motor.

Uma vez que os veículos sejam homologados e certificados pela WSC, o novo Corolla GRS começará sua história nas pistas do TCR South America e será comercializado para outros campeonatos que sigam o formato TCR ao redor do mundo.

