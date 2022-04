Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America terá nesta sexta, sábado e domingo (29, 30 de abril e 1º de maio) a disputa da segunda etapa da temporada 2022 no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Diferentemente da estreia, no início do mês, no Velocitta, a etapa desta vez será no formato endurance e em dupla. Piloto mais jovem da categoria, o paranaense Pedro Aizza vai dividir o seu Hyundai Elantra #35, da Scuderia Chiarelli, com um conterrâneo experiente. Rodrigo Sperafico, de 42 anos, estará a bordo de um TCR pela primeira vez. Ex-piloto da F-3000, vice-campeão da Stock Car em 2007 e com passagens por diversas categorias, ele será a dupla de Aizza em Interlagos.

“O Rodrigo é um piloto fenomenal, que já correu em várias categorias. Quando fui correr de GT Sprint Race, me espelhei muito nele. Ele tinha andado muito bem na categoria em 2020, vi várias corridas dele. É um piloto muito talentoso e rápido. Estou muito feliz e animado por poder dividir meu carro com ele”, declarou Aizza.

Sperafico também ficou muito contente com o convite para poder acelerar em uma categoria nova. “Estou muito feliz com o convite e por ter essa experiência nova. Carro com tração dianteira é meio que uma novidade para mim. Na verdade, só corri na Cascavel de Ouro, num campeonato de marcas, mas nada comparado ao TCR pela potência e tecnologia”, lembrou.

“A gente está sempre aprendendo e agora vou ter a chance de aprender com um piloto jovem e que tem muito futuro pela frente. Quero fazer um bom papel para ajudar o Pedro no campeonato”, completou Seprafico.

Boa expectativa após estreia no Velocitta

Na primeira etapa da temporada, Aizza teve ótimo desempenho e chegou a ficar bem próximo do pódio. O piloto marcou pontos nas duas corridas e está em sétimo no campeonato, com 34 pontos.

“Estou com uma expectativa muito boa para a etapa de Interlagos. No Velocitta, tivemos algumas dificuldades no início, mas conseguimos desenvolver bem o carro e corrigir os erros para o qualy e as corridas. Foram duas provas muito boas e, apesar de alguns problemas, principalmente nas largadas e depois com a confusão do Safety Car na segunda corrida, os resultados foram positivos. Tive boas chances de brigar pelo pódio”, lembrou.

“Em Interlagos, acredito que nossa performance será ainda melhor. Nosso carro é maior e eu acho que isso pode favorecer nos circuitos de média-alta velocidade. Os carros ‘mais curtos’ estavam mais rápidos no Velocitta, mas agora isso deve se inverter”, explicou Aizza.

A prova em duplas terá uma hora de duração, com trocas de pilotos e pneus obrigatórias. A largada também será lançada e não parada como nas corridas sprint.

Os treinos terão início na sexta-feira, com o grid sendo definido no sábado. No domingo, a largada da prova acontecerá às 9h40.

Programação para a etapa de Interlagos:

Sexta-feira, da 29 de abril

10h20 às 10h40 – Shakedown

12h05 às 12h35 – Treino Convidados

15h15 às 15h45 – Treino Livre 1

Sábado, dia 30 de abril

11h00 às 11h30 – Treino Livre 2

13h30 – Classificatório 1 (Convidados)

13h55 – Classificatório 2 (Titulares)

Domingo, dia 1 de maio

9h40 – Largada 2ª etapa

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Raphael Reis (Bra) 83 pontos

2. Fabricio Pezzini (Arg) 74

3. Manuel Sapag (Arg) 53

4. Gabriel Lusquinos (Bra) 48

5. Juan Angel Rosso (Arg) 42

6. Antonio Junqueira (Bra) 35

7. Pedro Aizza (Bra) 34

8. Franco Farina (Arg) 32

9. Pablo Otero (Arg) 26

10. Guilherme Reischl (Bra) 24

Próximas etapas:

30 de Abril / 1 de Maio: Interlagos (Brasil)

4/5 de Junho: Goiânia (Brasil)

16/17 de Julho: Rivera (Uruguai)

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

F1 AO VIVO: RBR vai SUPERAR Ferrari? Verstappen x Leclerc, quem PREVALECE? E que dizer de HAMILTON?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate GP da Emilia Romagna, com vitória dominante de Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: