Líder da temporada 2024 do TCR Brasil Banco BRB, Raphael Reis começou muito bem o fim de semana da penúltima etapa do brasileiro, que está sendo disputada em conjunto com o Kumho FIA TCR World Tour e o TCR South America Banco BRB.

O piloto do CUPRA Leon VZ TCR #77 da equipe W2 ProGP foi o quinto mais rápido do dia no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, e apenas um dos três pilotos do campeonato a se colocar no top 10 do dia.

Pelo Kumho FIA TCR World Tour, o melhor do dia foi o uruguaio Santi Urrutia, com o tempo de 1:41.179, à bordo do Lynk & Co #112 da Cyan Racing, seguido pelo sueco Thed Björk, seu companheiro, com o Lynk & Co #111. O argentino Esteban Guerrieri, com o Honda Civic Type R TCR #186 da GOAT Racing, ficou em terceiro, seguido pelo francês Yann Ehrlacher, no outro Lynk & Co da Cyan Racing.

Três brasileiros, aliás, se colocaram entre os dez primeiros colocados desta sexta-feira em Interlagos. Rafael Suzuki, no Peugeot 308 TCR da PMO Racing, terminou o dia em nono, e Galid Osman, no CUPRA Leon VZ TCR #28 da W2 ProGP, ficou na décima posição. Vice-líder do campeonato, o brasileiro Pedro Cardoso terminou o dia na 15ª posição na classificação com o Peugeot 308 TCR da PMO Racing.

Com a presença do Kumho FIA TCR World Tour, são sete marcas na pista: Lynk & Co, Hyundai, Honda, Audi, CUPRA, Toyota e Peugeot. Entre os pilotos, teremos dez nacionalidades: Hungria, França, Sérvia, Itália, Espanha, Suécia, China, Argentina, Uruguai e Brasil. Tudo isso no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, que tem um dos traçados mais conhecidos no mundo, com 4.309 metros de extensão, 15 curvas e um desnível de 56 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista.

Neste sábado, serão disputados dois treinos livres e a classificação no meio da tarde. O domingo encerra o cronograma com as duas corridas já habituais do TCR Brasil Banco BRB, mais uma vez em conjunto com o TCR South America Banco BRB e com o Kumho FIA TCR World Tour. Após a etapa de Interlagos do brasileiro, saberemos os pilotos que chegarão a Buenos Aires, em outubro, com chances de título na temporada 2024.

Já o Kumho FIA TCR World Tour ainda terá mais uma etapa na América do Sul, em conjunto com o TCR South America Banco BRB no circuito de El Pinar, na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai, no dia 4 de agosto.

Veja o que disseram os pilotos:

"A gente vem desenvolvendo bem o carro, testando bastante os acertos e já temos bem mais clareza das coisas por ser a segunda passagem do ano em Interlagos. É o meu primeiro ano e o primeiro ano da equipe com o carro novo da CUPRA, então cada saída para pista é um aprendizado. Sempre saímos da pista com aquele gostinho de que poderia ter sido ainda melhor. Estou feliz com o resultado, o fim de semana é longo, temos uma diferença para o primeiro lugar do dia, mas acredito também que seja a diferença do pneu. Se antes do treino tivessem me oferecido esse quinto lugar sem andar eu teria aceitado, depois de andar sei que podemos ir mais longe!"

Raphael Reis

"Foi um dia ok, demorei algumas voltas para entender de novo o carro. Mas, foi um bom começo, o carro funcionou bem e já temos boas informações sobre ele. Ficar entre os 10 primeiros a nível mundial é muito bom. Foi só um shakedown, ainda tem muita coisa pela frente, mas comparado com nossos adversários do TCR South America e TCR Brasil foi um resultado ok."

Rafael Suzuki

"Tinha uma volta três ou quatro décimos mais rápida, tinha carro para ficar perto do top5, mas dei uma erradinha que custou essa volta. Temos que melhorar ainda mais o carro, um problema de freio tirou um pouco do nosso rendimento. Amanhã teremos um desempenho melhor depois de corrigir essa questão do freio."

Galid Osman

Lista de inscritos para o Kumho FIA TCR World Tour:

Cyan Racing – Lynk & Co.

#112 Santiago Urrutia (URU)

#168 Yann Ehrlacher (FRA)

#155 Ma Qing Hua (CHN)

#111 Thed Björk (SWE)

BRC Squadra Corse – Hyundai

#129 Néstor Girolami (ARG)

#105 Norbert Michelisz (HUN)

#196 Mikel Azcona (ESP)

GOAT Racing – Honda

#186 Esteban Guerrieri (ARG)

#199 Marco Butti (ITA)

#162 Dušan Borković (SER)

Vulcano Motorsport – Audi

#127 John Filippi (FRA)

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B

#47 Norberto Fontana (ARG)

Squadra Martino – Honda

#9 Nelson Piquet Jr. (BRA) B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

PMO Racing – Peugeot

#44 Leonel Pernía (ARG)

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#27 Marcos Regadas (BRA) * B

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG) B

Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

#73 Diego Gutierrez (ARG) *

B – Pilotos inscritos no TCR Brasil

* – Pilotos inscritos na classe Trophy

Cronograma – TCR World Tour – Interlagos, São Paulo

Sábado, 20 de julho

10:00 – Treino Livre 1

12:30 – Treino Livre 2

15:00 – Classificação

Domingo, 21 de julho

11:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14:40 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

