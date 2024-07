Neste fim de semana, Interlagos volta a ser palco de uma categoria Mundial da Federação Internacional de Automobilismo. Após uma passagem de sucesso do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), é a vez do TCR World Tour desembarcar na capital paulista para sua primeira passagem pelo país na história.

O segundo ano da parceria do Mundial com o TCR South America consolida o papel da categoria sul-americana como um dos campeonatos mais importantes do Conceito TCR pelo mundo. Mas você sabe como funciona esse sistema? Então se liga neste especial, que o Motorsport.com explica certinho como é a estruturação deste campeonato, que vem ganhado destaque dentro e fora da América Latina.

O que é o TCR?

O TCR é uma sigla para “Tourism Car Racing”, ou seja, corridas de carros de turismo. O modelo utilizado atualmente foi desenvolvido em 2014 por Marcello Lotti que, por anos, gerenciava o então Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC).

Com nome de TCR International Series, a categoria foi lançada em 2015, seguindo a mesma estrutura do então WTCC, em Sepang, na Malásia. Ao final daquele ano, Stefano Comini foi coroado com o título de pilotos a bordo do SEAT León Cup Racer.

Rapidamente, o modelo TCR foi ganhando força, com o surgimento de campeonatos locais e regionais, como o TCR Asia, TCR Europe, TCR Itália e mais. Vendo a popularidade do formato, a FIA anunciou no final de 2017 a fusão do TCR com o WTCC para a criação do novo Mundial da categoria, o WTCR.

TCR World Tour no TCR South America

TCR World Tour, World Ranking e World Finals

Devido ao crescimento do modelo TCR ao redor do mundo, a WSC passou a adotar um novo modelo para definir o campeão mundial da classe. Em 2023, foi introduzido o TCR World Tour no lugar do WTCR.

Esse formato consiste na seleção de eventos de campeonatos de TCR ao redor do mundo para a formação de uma disputa própria. Para este ano, o World Tour desembarca no continente para duas etapas em conjunto com o TCR South America: a primeira em Interlagos e a segunda em El Pinar, no Uruguai, no começo de agosto.

Até agora, a categoria já correu no circuito italiano de Vallelunga, no Marrocos e em Mid-Ohio nos EUA, tendo ainda passagens marcadas para a China e Macau, onde será concluída a temporada.

O grid do TCR pelo mundo conta com os carros homologados pela categoria, tendo no World Tour a presença de marcas como Hyundai (Elantra N TCR), Lynk & Co (03 FL TCR), Audi (RS 3 LMS TCR) e Honda (Civic Type R TCR FL5). Mas montadoras como Toyota (GR Corolla Sport TCR), Peugeot (308 TCR), Cupra (León VZ TCR) e Opel (Astra TCR) já marcaram presença nas etapas.

Com três etapas já realizadas, Norbert Michelisz lidera o campeonato. O húngaro da Hyundai tem 150 pontos contra 128 de Yann Ehrlacher, da Lynk & Co. Mikel Azcona é o terceiro com 126, enquanto Esteban Guerrieri tem 121 e Néstor Girolami e Thed Bjork completam o top 6 com 114 cada.

Ao final destas etapas, os 15 melhores colocados se classificam para o TCR World Finals, que vai determinar o campeão mundial de TCR do ano.

Além destes 15 pilotos, outros 45 serão classificados para o TCR World Finals. Estes são selecionados com base na classificação do TCR World Ranking, outra novidade introduzida em 2023. Essa classificação faz o rankeamento de todos os pilotos e todos os campeonatos de TCR pelo mundo, com coeficientes determinados pelo nível de competitividade dos certames.

A primeira edição do TCR World Finals acontecerá em 2024 no circuito de Portimão, em Portugal, determinando o campeão referente aos resultados de 2023. Do TCR World Tour, nomes como Michelisz, Ehrlacher, Azcona e Girolami estão confirmados. Do TCR South America, competirão Ignacio Montenegro, Juan Manuel Casella, Fabricio Pezzini e o brasileiro Rapha Reis.

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!