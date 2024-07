Neste fim de semana, o TCR South America vive mais um capítulo importante em sua história, com Interlagos recebendo pela primeira vez o TCR World Tour, sendo a terceira etapa conjunta entre o certame sul-americano e o Mundial do Conceito TCR.

Com homologação da FIA como o Campeonato Mundial dos carros de turismo, o TCR World Tour vem ganhando destaque no cenário internacional. E, para o TCR South America, a repetição da parceria, com duas etapas da temporada 2024 sendo realizadas em conjunto com o World Tour, consolidam o papel da categoria dentro do Conceito TCR.

Maurício Slaviero, diretor do TCR South America para o Brasil, celebra a chegada do Mundial em Interlagos em entrevista ao Motorsport.com.

“É incrível. É incrível para o Brasil, incrível para o TCR. Eu acho que é um momento muito especial, principalmente a gente que começou o TCR durante a pandemia da Covid-19, e foi um momento muito complicado”.

“Agora ver esse evento aqui em São Paulo acontecendo, junto com a FIA, com o Mundial da Categoria, um Mundial oficial da FIA... É realmente incrível. Eu acho que é mais um passo super importante para a categoria, para o TCR aqui na América do Sul”.

“A gente realmente tem uma expectativa de que isso mude o patamar da categoria a partir de agora”.

Para Slaviero, o TCR South America, mesmo sendo um campeonato jovem, já está entre os principais certames do Conceito TCR ao redor do mundo.

“Hoje o TCR South America é um dos três ou quatro principais campeonatos TCR no mundo, lembrando que são mais de 30. Então, sem dúvidas, hoje estar entre os três ou quatro principais campeonatos, faz o mundo inteiro olhar para o TCR South America. Então é realmente muito importante termos o evento aqui”.

A chegada do World Tour é importante também para o Autódromo de Interlagos e a cidade de São Paulo, que conquista o feito de ser a única no mundo a sediar quatro Mundiais FIA, junto com a Fórmula 1, a Fórmula E e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Segundo Slaviero, o autódromo da capital paulista é um ícone do esporte, revelando que os pilotos do World Tour estavam animados em correr aqui desde que a prova foi anunciada.

“É muito bacana, afinal, esse autódromo aqui é histórico, é um ícone não só para nós brasileiros, mas para qualquer pessoa do mundo. Quando falamos para os pilotos do TCR World Tour que eles iriam correr aqui, eles deliraram, acharam maravilhoso”.

“E, realmente, qualquer piloto do mundo quer correr em Interlagos. Para nós, brasileiros, é um orgulho muito grande, não só ter Interlagos sediando todos esses campeonatos mundiais, mas vendo que os pilotos de fora adoram vir para cá e que querem vir para cá correr”.

Motorsport Business #7 – SLAVIERO: TCR se tornou GRANDE SOLUÇÃO para FABRICANTES, EQUIPES e PILOTOS

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!