Santi Urrutia, com o Lynk & Co #112 da Cyan Racing, foi o mais rápido no primeiro dia de atividades da etapa conjunta do Kumho FIA TCR World Tour com o TCR South America Banco BRB e com o TCR Brasil Banco BRB no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

O uruguaio foi o único piloto a andar na casa de 1:41s: marcou sua melhor volta em 1:41.179, 1.392s à frente do segundo colocado, o sueco Thed Björk, seu companheiro, com o Lynk & Co #111.

O argentino Esteban Guerrieri, com o Honda Civic Type R TCR #186 da GOAT Racing, ficou em terceiro, seguido pelo francês Yann Ehrlacher, no outro Lynk & Co da Cyan Racing. Pelo TCR South America Banco BRB, o melhor piloto do dia foi o brasileiro Raphael Reis, terceiro colocado no campeonato.

O piloto do CUPRA Leon VZ TCR #77 da equipe W2 ProGP foi o quinto mais rápido do dia e apenas um dos três pilotos do campeonato sul-americano a se colocar entre os dez primeiros colocados. Os outros foram Rafael Suzuki, no Peugeot 308 TCR da PMO Racing, em nono, e Galid Osman, no CUPRA Leon VZ TCR #28 da W2 ProGP, em décimo.

Líder da temporada 2024 do TCR South America Banco BRB, o argentino Juan Ángel Rosso, com o Toyota Corolla GRS TCR da Paladini Racing, foi apenas o 21º colocado no geral, na nona posição entre os pilotos do sul-americano. Vice-lider do campeonato, o brasileiro Pedro Cardoso terminou o dia na 15ª posição na classificação com o Peugeot 308 TCR da PMO Racing. Ele ficou em sexto no TCR South America Banco BRB.

Com a presença do Kumho FIA TCR World Tour, são sete marcas na pista: Lynk & Co, Hyundai, Honda, Audi, CUPRA, Toyota e Peugeot. Entre os pilotos, teremos dez nacionalidades: Hungria, França, Sérvia, Itália, Espanha, Suécia, China, Argentina, Uruguai e Brasil. Tudo isso no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, que tem um dos traçados mais conhecidos no mundo, com 4.309 metros de extensão, 15 curvas e um desnível de 56 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista.

Neste sábado, serão disputados dois treinos livres e a classificação no meio da tarde. O domingo encerra o cronograma com as duas corridas já habituais do TCR Brasil Banco BRB, mais uma vez em conjunto com o TCR South America Banco BRB e com o Kumho FIA TCR World Tour. Após a etapa de Interlagos, saberemos quais os pilotos que chegarão a Buenos Aires, em outubro, com chances de título na temporada 2024.

Já o Kumho FIA TCR World Tour ainda terá mais uma etapa na América do Sul, em conjunto com o TCR South America Banco BRB no circuito de El Pinar, na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai, no dia 4 de agosto.

Veja o que disseram os pilotos após o dia em Interlagos:

"Contente com o resultado de hoje, na verdade não tenho muito a dizer, o carro estava bom e eu estava me readaptando à pista. Fiz bons trabalhos de simulador e a memória afetiva da pista de ver corridas da Fórmula 1 e a corrida de TCR deste ano. Também consegui acompanhar algumas onboards. Tentei usar todas as infos que poderia, sai para boas voltas e o carro respondeu. Também passei pneus novos e isso provavelmente ajudou muito. Foi o primeiro contato da categoria com a pista e imagino que os outros vão evoluir para amanhã também. O resultado foi importante para a equipe, que veio de um fim de semana difícil em Mid-Ohio."

Santiago Urrutia

"A gente vem desenvolvendo bem o carro, testando bastante os acertos e já temos bem mais clareza das coisas por ser a segunda passagem do ano em Interlagos. É o meu primeiro ano e o primeiro ano da equipe com o carro novo da CUPRA, então cada saída para pista é um aprendizado. Sempre saímos da pista com aquele gostinho de que poderia ter sido ainda melhor. Estou feliz com o resultado, o fim de semana é longo, temos uma diferença para o primeiro lugar do dia, mas acredito também que seja a diferença do pneu. Se antes do treino tivessem me oferecido esse quinto lugar sem andar eu teria aceitado, depois de andar sei que podemos ir mais longe!"

Raphael Reis

"Foi uma sensação boa, assentamos as pastilhas de freio nas primeiras voltas e depois fizemos duas tentativas de voltas rápidas. Esperava um pouco mais de grip na pista, o desgaste de pneu está muito acentuado e com os pneus gastos parece que estamos na água. Teremos um grande desafio para trabalhar no carro para amanhã. Não tenho como dizer se vamos conseguir melhorar 1.4s para chegar no tempo do Urrutia. Foi um bom primeiro contato com o carro e com a pista, amanhã vamos trabalhar para priorizar ter um bom carro para o quali."

Esteban Guerrieri

"Foi uma sexta-feira curta, de apenas um shakedown que usamos para testar o carro e ver se ele estava ok. Não consegui acertar minha melhor volta, mas vamos pensar em amanhã e ver se as melhores voltas virão. Vai ser um fim de semana de muito trabalho, tem muitos pilotos de alto nível aqui hoje e vamos ter que trabalhar muito para brigar nas primeiras posições."

Juan Manuel Casella

Lista de inscritos para o Kumho FIA TCR World Tour:

Cyan Racing – Lynk & Co.

#112 Santiago Urrutia (URU)

#168 Yann Ehrlacher (FRA)

#155 Ma Qing Hua (CHN)

#111 Thed Björk (SWE)

BRC Squadra Corse – Hyundai

#129 Néstor Girolami (ARG)

#105 Norbert Michelisz (HUN)

#196 Mikel Azcona (ESP)

GOAT Racing – Honda

#186 Esteban Guerrieri (ARG)

#199 Marco Butti (ITA)

#162 Dušan Borković (SER)

Vulcano Motorsport – Audi

#127 John Filippi (FRA)

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B

#47 Norberto Fontana (ARG)

Squadra Martino – Honda

#9 Nelson Piquet Jr. (BRA) B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

PMO Racing – Peugeot

#44 Leonel Pernía (ARG)

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#27 Marcos Regadas (BRA) * B

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG) B

Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

#73 Diego Gutierrez (ARG) *

B – Pilotos inscritos no TCR Brasil

* – Pilotos inscritos na classe Trophy

Cronograma – TCR World Tour – Interlagos, São Paulo

Sábado, 20 de julho

10:00 – Treino Livre 1

12:30 – Treino Livre 2

15:00 – Classificação

Domingo, 21 de julho

11:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14:40 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Motorsport Business #7 – SLAVIERO: TCR se tornou GRANDE SOLUÇÃO para FABRICANTES, EQUIPES e PILOTOS

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!