Nelsinho Piquet entra na briga por título continental com a Honda

Nome de peso e com trajetória de sucesso, o brasileiro Nelson Piquet Jr. será uma das atrações do TCR South America, campeonato continental promovido pela Vicar, a partir deste fim de semana (29 e 30 de março) em Rosário, na Argentina. Piquet vai pilotar o Honda Civic Type R TCR FL5 número 33 preparado pela Squadra Martino, time baseado em Córdoba (Argentina). A marca japonesa tem fortes laços com a família Piquet. Em 1987, a Honda foi campeã mundial de Fórmula 1 com o pai de Nelsinho, que naquele ano chegava ao terceiro título na categoria como piloto da Williams.



Pronto para acelerar nos dez diferentes autódromos da América do Sul onde o TCR South America Banco BRB irá competir em 2025, o versátil piloto desde já é cogitado como um dos nomes fortes na briga pelo título – que tem um brasileiro como atual campeão. Em 2024, o melhor foi Pedro Cardoso, da PMO Racing. O brasiliense estará no grid tentando o bicampeonato.



Paralelamente, Nelsinho também disputará a BRB Stock Car Pro Series, agora como piloto da Scuderia Bandeiras, na qual vai acelerar sob chefia de Christian Fittipaldi. E, mesmo conhecido pela capacidade de andar bem com carros de naturezas completamente distintas, Piquet Jr. destaca o desafio técnico que terá pela frente no conceito TCR.

“Muita tecnologia”

“Para mim vai ser uma grande novidade. É a primeira vez que farei um campeonato completo correndo com carros de tração dianteira”, comentou. “Todo mundo imagina os carros de tração dianteira como algo “da antiga”, mas a verdade é que os TCR são modelos dotados de muita tecnologia. Em Interlagos, por exemplo, os tempos foram praticamente os mesmos dos carros da Stock Car, então tem muita performance, são muito legais”, completou o piloto de 39 anos.



Nelsinho também destacou o “reencontro” do nome Piquet com a marca Honda: “Estou muito feliz por representar a Honda em um campeonato com tantas montadoras diferentes. A Honda foi uma fábrica importante na carreira do meu pai, então tem um significado especial estarmos juntos. Vou correr com a Squadra Martino, uma equipe argentina, então vou trabalhar com muitos argentinos, um tipo de carro novo, vai ser uma temporada muito legal. Tive a oportunidade de participar em uma etapa no ano passado: achei muito bom, o carro é ótimo e a equipe parece ser muito boa”, acrescentou.



A formação completa da equipe para a temporada 2025 foi apresentada na última sexta-feira, em Córdoba. Em sua primeira incursão completa no TCR South America Banco BRB, Nelsinho terá como companheiros de equipe quatro pilotos argentinos. o ex-jogador de futebol e tricampeão do TC2000 Leonel Pernía; seu irmão, Mariano, e o filho, Tiago Pernía; além de Adrián Chiriano, tricampeão da Copa Master do Top Race.

Versatilidade

Nascido na Alemanha e criado na Capital Federal, Nelson Piquet Jr. traz ainda mais gabarito aos grids do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB em razão do seu retrospecto no automobilismo como o primeiro campeão da FIA Fórmula E, além de passagens pelo Mundial de Fórmula 1 e NASCAR, nos Estados Unidos.

Nelsinho também ostenta no currículo jornadas de sucesso em corridas icônicas como 24 Horas de Le Mans e 24 Horas de Daytona, foi campeão em categorias de base como a Fórmula 3 Sul-Americana e Fórmula 3 Inglesa e brilhou até no rally correndo em modalidades como o Global Rally Cross e o Rally dos Sertões.



Em 2024, o piloto fez duas provas como convidado da Squadra Martino durante a etapa do Kumho TCR World Tour no Autódromo de Interlagos, mas será em 2025 que Nelsinho terá a chance de fazer um ano completo acelerando um carro do conceito TCR.



E ainda que tenha no currículo a experiência de ter disputado competições de características completamente distintas entre si, Nelsinho terá pela frente um 2025 em que vai se deparar com muitas novidades ao se permitir correr as temporadas completas do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB.



“Tem várias pistas que ainda não conheço nesse calendário com Argentina e Uruguai, também. É sempre um desafio novo, então estou bem animado para que comece logo. Vai ser uma ótima ‘esquentar’ os braços acelerando no TCR. Por mim, estaria correndo todo fim de semana. Quanto mais campeonatos conseguir fazer, será melhor para mim”, concluiu.

