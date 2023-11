O momento decisivo do primeiro ano do TCR Brasil Banco BRB finalmente chegou. O palco será o desafiador Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do estado do Paraná, a 491 quilômetros da capital Curitiba.

Nada menos que nove pilotos chegam à última etapa da temporada 2023 com chances de conquistar o inédito título do mais novo campeonato nacional de automobilismo para carros de tração dianteira.

Com o descarte obrigatório dos três resultados de cada piloto, como prevê o regulamento esportivo, o argentino Ignacio “Nacho” Montenegro chega a Cascavel na liderança no carro #23 da Squadra Martino com 222 pontos, oito à frente do brasileiro Raphael Reis, vice-líder no #77 da W2 Pro GP.

Além deles, o brasileiro Galid Osman, no #28 da W2 Pro GP, com 193 pontos; o argentino Juan Ángel Rosso, no #2 da Paladini Racing, com 184; o brasileiro Pedro Cardoso, no #43 da Scuderia Chiarelli, com 170; o argentino Fabián Yannantuoni, no #5 da Paladini Racing, com 170; o uruguaio Juan Manuel Casella, no #60 da Squadra Martino, com 157; o brasileiro Rafael Suzuki, no #8 da PMO Motorsport, com 143; e o brasileiro Diego Nunes, no #70 da Cobra Racing, com 148; são os outros candidatos ao título com chances matemáticas.

Vale lembrar que o último encontro do campeonato dará uma pontuação máxima de 85, contando a classificação e as duas corridas da etapa. O TCR Brasil Banco BRB terá sua decisão em mais uma etapa conjunta com o TCR South America Banco BRB. A classificação de sábado e as duas corridas do domingo serão válidas pelos dois certames.

E não é só isso: a etapa também vale pontos importantes para a na final mundial do TCR World Tour, que será disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, entre os dias 1 a 3 de março de 2024.

Será a primeira vez que o TCR Brasil Banco BRB vai correr no Autódromo Internacional Zilmar Beux, que conta com oito curvas, sendo seis para a esquerda e duas para a direita, e 3.058 metros de extensão.

A Copa Trophy também será decidida na etapa. Quatro pilotos chegam com chances matemáticas de título na última etapa. Guilherme Reischl é o líder, com 267 pontos, 16 à frente de Adalberto Baptista. O uruguaio Enrique Maglione é o terceiro, com 249 e Fábio Casagrande é o quarto, com 226.

E ainda teremos a decisão do campeonato de equipes. Com 157 pontos ainda a serem disputados, três times seguem na disputa. A W2 Pro GP é a líder, com 478 pontos, seguida pela Squadra Martino, com 408. A Paladini Racing é a terceira colocada, com 383. Apenas elas têm chances de conquistar o título do TCR Brasil Banco BRB.

As atividades de pista, como de costume, começam na sexta-feira com o shakedown no fim da tarde. No sábado, serão disputados os dois treinos livres e a classificação para as duas corridas do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB no fim da tarde. No domingo, as duas corridas da etapa decisiva serão disputadas na parte da manhã. Todos os eventos terão transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Candidatos ao título de pilotos:

1° Ignacio Montenegro (ARG) – 222 pontos

2° Raphael Reis (BRA) – 214

3° Galid Osman (BRA) – 198

4° Juan Ángel Rosso (ARG) – 186

5° Pedro Cardoso (BRA) – 168

6° Juan Manuel Casella (URU) – 157

7° Rafael Suzuki (BRA) – 156

8° Fabián Yannantuoni (ARG) – 155

9° Diego Nunes (BRA) – 148

Candidatos ao título de pilotos na Copa Trophy:

1° Guilherme Reischl (BRA) – 267 pontos

2° Adalberto Baptista (BRA) – 251

3° Enrique Maglione (URU) – 249

4° Fabio Casagrande (BRA) – 226

Candidatos ao título de equipes:

1° W2 Pro GP (BRA) – 478 pontos

2° Squadra Martino (ARG) – 408

3° Paladini Racing (ARG) – 383

Lista de Inscritos para a etapa do TCR Brasil:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

Squadra Martino – Honda

#23 Ignacio Montenegro (ARG)

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#15 Enrique Maglione (URU) *

#60 Juan Manuel Casella (URU)

PMO Motorsport – Lynk & Co

#8 Rafael Suzuki (BRA)

TBC

Cobra Racing Team – Toyota

#10 Adalberto Baptista (BRA) *

#70 Diego Nunes (BRA)

PMO Racing – Peugeot

#37 Guilherme Reischl (BRA)

#12 Marcio Basso (BRA) *

Scuderia Chiarelli – Hyundai

#43 Pedro Cardoso (BRA)

Paladini Racing – Toyota/Audi

#2 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

* = Copa Trophy

Confira a programação do TCR SA / TCR Brasil em Cascavel:

Sexta-feira, 1º de dezembro:

17:40 – Shakedown– TCR South America e TCR Brasil



Sábado, 2 de dezembro:

10:00 – Treino 1 – TCR South America e TCR Brasil

12:30 – Treino 2 – TCR South America e TCR Brasil

16:35 – Classificação – TCR South America e TCR Brasil

Domingo, 3 de dezembro:

9:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

12:40 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

