Argentina e Brasil participarão do campeonato TCR Itália 2023 com Fabricio Pezzini e Fabio Casagrande. Os campeões da geral e da Copa Trophy do TCR South America 2022 disputarão uma das mais importantes divisões nacionais do conceito TCR com mais de 40 carros em pista.

No início do ano passado, o TCR South America providenciou para que seus campeões tivessem a possibilidade de participar de um evento no exterior e agora estão definidas as datas em que o argentino e o brasileiro competirão fora do Brasil.

Casagrande e Pezzini irão para duas corridas diferentes no calendário do TCR Itália. O primeiro participará do evento de Monza de 15 a 17 de setembro e o argentino irá para a última etapa, que será em Ímola de 27 a 29 de outubro. Eles vão dividir a pista com Franco Girolami, o último campeão do TCR Europe, que agora participa da temporada do TCR Italy.

A adaptação para eles será mais fácil do que o normal, quando um piloto da região vai competir em outro continente. Como indica o regulamento do TCR, os carros são iguais para todas as categorias do mundo e isso os aproxima muito de seus rivais. Em semanas distintas, o Honda Civic da MM Motorsport receberá os pilotos do TCR South America.

O TCR Itália terá sua terceira etapa nos dias 8 e 9 de junho em Mugello. Nas primeiras jornadas o argentino Franco Girolami foi o destaque. Hoje, ele lidera a tabela geral com 160 pontos.

Outra novidade foi a confirmação das premiações de 2023 para TCR South America e TCR Brasil. Nesta temporada o campeão sul-americano terá mais uma vez a chance de disputar uma prova na Europa e o vencedor da Copa Trophy terá inscrição anual para toda a temporada 2024 do TCR Brasil.

Por sua vez, o campeonato brasileiro também terá prêmios importantes. O campeão fará parte de uma prova completa de um TCR na Europa e o líder da Copa Trophy terá o bônus de inscrição para o campeonato TCR South America.

“A verdade é que para mim é um orgulho poder correr no TCR Itália e em Ímola, que é um dos circuitos que mais me marcou por causa do Ayrton Senna, meu ídolo. Espero poder fazer um bom trabalho e mostrar todo o potencial do automobilismo sul-americano”, comentou Fabrício Pezzini.

“Ser campeão é único. Correr no TCR Itália onde há muitos carros e em Monza que é um dos templos do automobilismo me faz começar a contar as horas para que isso aconteça. Vou competir com um carro igual ao que estou rodando aqui e isso é importante. Estou realmente animado", disse Fábio Casagrande.

