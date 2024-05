Encerrando a sexta-feira em Cascavel, a Stock Car Pro Series viu Daniel Serra liderar o segundo treino livre no Paraná.

O piloto da Eurofarma tinha ficado em segundo lugar na primeira sessão de práticas livres e encerrou o dia com o primeiro posto e o tempo de 1m03158, cerca de 0.7s mais rápido que o P1 da manhã. Bruno Baptista colocou a RCM em segundo por apenas 0.045s e Ricardinho Maurício completou os três primeiros.

Líder pela manhã, Guilherme Salas teve o quarto melhor tempo, enquanto o 'cabeça' do campeonato, Julio Campos, ficou em 12º lugar assim como na primeira sessão.

Gaetano di Mauro não foi a pista nesta sessão após seu carro pegar fogo durante o TL1 e o piloto sofrer uma queimadura leve no pé direito.

Resultado treino livre 2

POSIÇÃO PILOTO 1º D. Serra 2º B. Baptista 3º R. Maurício 4º G. Salas 5º R. Zonta 6º G. Casagrande 7º Z. Muggiati 8º G. Robe 9º A. Khodair 10º A. Leist 11º F. Fraga 12º J. Campos 13º T. Camilo 14º R. Barrichello 15º G. Petecof 16º F. Baptista 17º E. Barrichello 18º C. Ramos 19º A. Abreu 20º L. Foresti 21º V. Bapstista 22º F. Massa 23º L. Kohl 24º R. Suzuki 25º N. Piquet Jr 26º E. Elias 27º F. Baptista

