Raphael Reis fez valer a estratégia de não trazer lastro para a penúltima etapa do TCR South America e do TCR Brasil no Velocitta. O brasiliense apoiado pelo Banco BRB do Cupra #77 venceu a corrida 1 de ambos certames no sinuoso traçado do interior paulista após cravar a pole-position na sexta-feira.

A corrida que abriu as atividades de pista do domingo teve Raphael Reis partindo da primeira posição. O #77 saltou bem no apagar das luzes e sustentou com conforto a liderança na primeira curva do traçado de 3.493m. Logo nas primeiras voltas, Reis abriu distância confortável para seu companheiro de equipe e sustentava bem a diferença economizando o equipamento.

A prova que corria tranquila até a metade teve uma neutralização pelo safety car e reagrupar o pelotão. Novamente Reis soube saltar e manter a liderança até a bandeirada final.

Na corrida 2, com o grid invertido, Reis partiu da 10ª posição e ficou enroscado no meio do pelotão. O brasiliense teve de pagar um drive-thru e logo após a punição, um toque quebrou o eixo traseiro do #77 e obrigou Reis a recolher para os boxes.

Com o resultado o brasiliense deixa o Velocitta na liderança do TCR Brasil e na terceira posição do certame sul-americano.

"Conseguimos uma boa largada, se distanciar nas primeiras curvas. A partir disso já comecei a controlar o equipamento e sabia que quem vinha atrás de mim estava brigando por posição. Isso fez diferença do meio pro fim. O safety no meio da prova não era o que eu queria, mas consegui controlar e vencer a corrida".

O próximo compromisso de Raphael Reis no TCR acontece na decisão da temporada, em Cascavel, entre os dias 2 e 3 de dezembro.

