O TCR South America entregou uma prova movimentada no calor de Mogi para encerrar a etapa dupla do Velocitta. A vitória ficou com Galid Osman em uma dobradinha brasileira com Pedro Cardoso em segundo, enquanto Juan Ángel Rosso completou a prova, com os resultados se repetindo no resultado do TCR Brasil.

Na largada, Resichl se manteve à frente de Yannantuoni, mas o argentino acabou perdendo o ponto de frenagem no meio da volta e passou reto, permitindo que Casagrande assumisse a segunda posição antes do fim da primeira volta, com Llaver, Rosso e Galid fechando o top 5. O líder Montenegro vinha em 9º enquanto Reis caía para 12º.

Logo na sequência, problemas para o líder do campeonato. Nacho Montenegro ficou com o carro parado no meio da pista no segundo setor, levando à entrada do SC.

A prova foi retomada com pouco mais de 21 minutos no relógio para uma relargada "comportada", sem investidas e disputas. Aos poucos, Reischl foi abrindo mais de 1s para Casagrande, que tinha Llaver a menos de 1s, mas com o argentino se preocupando mais com as investidas de Osman. E mesmo com o erro, Yannantuoni era o quinto.

Com problemas, Casagrande começou a perder terreno e posições, caindo para 7º a 12 minutos do fim. Outro em situação complicada era Reis, vencedor da manhã, ficava lá em 14º. Logo na sequência uma confusão: Osman passou Llaver pela P2, enquanto o vice-líder do campeonato se deu mal com um toque de Yannantuoni, indo para sexto.

Com isso, Reischl liderava com 2s para Osman a 10min do fim, seguido de Cardoso, Rosso e Llaver no top 5. Rapidamente Galid reduziu a vantagem, atacou e assumiu a liderança da prova.

Montenegro chegou a voltar à pista, mas acabou ficando parado novamente, causando um segundo SC. Reischl chegou a entrar nos boxes para trocar pneus, mas voltou no giro seguinte para abandonar.

A relargada veio nos minutos finais, com Osman à frente de Cardoso, com Rosso, Llaver e Casagrande completando o top 5.

No final, Galid Osman concluiu um grande final de semana no Velocitta com a vitória, tendo Pedro Cardoso e Juan Ángel Rosso ao seu lado no pódio. Em sexto, Marcos Regadas foi o vencedor na classe Trophy, com os resultados se repetindo no TCR Brasil.

O TCR South America e o TCR Brasil tiram agora seis semanas de pausa, retornando no fim de semana de 01 a 03 de dezembro para a etapa final de ambas as categorias em Cascavel, no Paraná.

Confira resultado da corrida 2 do TCR South America no Velocitta (Etapa 9):

1 – Galid Osman (BRA - W2 PRO GP)

2 – Pedro Cardoso (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

3 – Juan Ángel Rosso (ARG - PALADINI RACING)

4 – Bernardo Llaver (ARG - TOYOTA TEAM ARGENTINA)

5 – Manuel Sapag (ARG - TOYOTA TEAM ARGENTINA)

6 – Marcos Regadas (PMO MOTORSPORT) *

7 – Rafael Suzuki (BRA - PMO MOTORSPORT)

8 – Fabio Casagrande (BRA) *

9 – Diego Nunes (BRA - COBRA RACING TEAM)

10 – Juan Manuel Casella (URU - SQUADRA MARTINO)

11 – Enrique Maglione (URU - SQUADRA MARTINO) *

ABANDONOS:

Raphael Reis (BRA - W2 PRO GP)

Guilherme Resichl (BRA - PMO RACING) *

Fabián Yannantuoni (ARG - PALADINI RACING)

Adalberto Baptista (BRA - COBRA RACING TEAM) *

Ignacio Montenegro (ARG - SQUADRA MARTINO)

Confira o resultado da corrida 2 do TCR Brasil no Velocitta (Etapa 5):

1 – Galid Osman (BRA - W2 PRO GP)

2 – Pedro Cardoso (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

3 – Juan Ángel Rosso (ARG - PALADINI RACING)

4 – Marcos Regadas (BRA - PMO MOTORSPORT) *

5 – Rafael Suzuki (BRA - PMO MOTORSPORT)

6 – Fabio Casagrande (BRA) *

7 – Diego Nunes (BRA - COBRA RACING TEAM)

8 – Juan Manuel Casella (URU - SQUADRA MARTINO)

9 – Enrique Maglione (URU - SQUADRA MARTINO) *

ABANDONOS:

Raphael Reis (BRA - W2 PRO GP)

Guilherme Resichl (BRA - PMO RACING) *

Fabián Yannantuoni (ARG - PALADINI RACING)

Adalberto Baptista (BRA - COBRA RACING TEAM) *

Ignacio Montenegro (ARG - SQUADRA MARTINO)

