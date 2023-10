TCR South America: Reis domina e vence a corrida 1 do Velocitta

O TCR South America entregou uma corrida movimentada para abrir o domingo no Velocitta. Mas, lá na frente, Raphael Reis não foi ameaçado em momento algum pelos rivais, conquistando uma importante vitória para se colocar novamente na briga pelo título.

Juan Ángel Rosso e Pedro Cardoso completaram o pódio, enquanto Guilherme Reischl foi o vencedor da classe Trophy, ao terminar em nono. Pelo TCR Brasil, o pódio e os vencedores foram os mesmos.

Neste fim de semana, o TCR realiza uma rodada dupla no Velocitta, com as provas do sábado valendo apenas para a quarta etapa do TCR Brasil, enquanto as do domingo retomam o modelo das provas anteriores, com as corridas valendo tanto para o TCR South America quanto para o TCR Brasil.

Diferentemente do sábado, Reis teve uma grande largada, mantendo-se em primeiro, com Galid em segundo, pressionado por Montenegro e Rosso, enquanto Cardoso completava o top 5.

Galid, que teve uma vitória e um P2 no sábado, acabou tendo que ir aos boxes devido a um furo de pneu, conseguindo voltar à pista depois. Isso permitiu que Reis abrisse ainda mais na frente, com 3s5 para Rosso, que trazia Cardoso e Montenegro em sua cola, com Llaver em quinto.

Mas um incidente envolvendo Baptista forçou a entrada do SC após cinco minutos de prova. A prova foi reiniciada com 16min ainda no relógio, com Reis novamente largando bem para evitar ataques de Rosso.

A dez minutos do fim, o top 5 se mantinha inalterado, com apenas Montenegro tendo que se esquivar das investidas de Llaver pela quarta posição. Lá na frente, Reis já abria 4s para Rosso.

No final, Raphael Reis entregou uma performance dominante para a vitória, terminando com 7s de vantagem para Juan Ángel Rosso em segundo, enquanto Pedro Cardoso completou o pódio, com Ignacio Montenegro e Bernardo Llaver fechando o top 5. Na Trophy, Guilherme Reischl foi o vencedor em nono, seguido de Marcos Regadas.

O TCR South America volta à pista do Velocitta neste domingo para a corrida que encerra a rodada dupla no interior de SP. A largada está marcada para 12h50, com transmissão da ESPN, Star+ e TCR TV.

Confira resultado da corrida 1 do TCR South America no Velocitta (Etapa 9):

1 – Raphael Reis (BRA - W2 PRO GP)

2 – Juan Ángel Rosso (ARG - PALADINI RACING)

3 – Pedro Cardoso (BRA - SCUDERIA CHIARELLI)

4 – Ignacio Montenegro (ARG - SQUADRA MARTINO)

5 – Fabián Yannantuoni (ARG - PALADINI RACING)

6 – Diego Nunes (BRA - COBRA RACING TEAM)

7 – Bernardo Llaver (ARG - TOYOTA TEAM ARGENTINA)

8 – Manuel Sapag (ARG - TOYOTA TEAM ARGENTINA)

9 – Rafael Suzuki (BRA - PMO MOTORSPORT)

10 – Juan Manuel Casella (URU - SQUADRA MARTINO)

11 – Guilherme Resichl (BRA - PMO RACING) *

12 – Marcos Regadas (PMO MOTORSPORT) *

13 – Fabio Casagrande (BRA) *

14 – Adalberto Baptista (BRA - COBRA RACING TEAM) *

ABANDONOS

Galid Osman (BRA - W2 PRO GP)

Enrique Maglione (URU - SQUADRA MARTINO) *

