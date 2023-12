O TCR South America fechou o sábado em Cascavel com a sessão que definiu os grids de largada das duas corridas da etapa final da temporada 2023. O uruguaio Juan Manuel Casella garantiu a pole position para a primeira prova do domingo, tendo ao seu lado na primeira fila Rafael Suzuki.

Dos candidatos ao título, apenas Bernardo Llaver teve uma boa sessão, largando em terceiro, com o líder Ignacio Montenegro em sexto e Raphael Reis em 12º. Na segunda corrida do domingo, com a inversão do top 10, teremos Fábio Casagrande na pole.

Neste fim de semana, o TCR South America e o TCR Brasil conhecem os campeões da temporada. No campeonato sul-americano, três pilotos chegaram com chances de título em meio aos 85 pontos em jogo em Cascavel. O líder é o argentino Ignacio Montenegro, seguido do compatriota Bernardo Llaver e do brasileiro Raphael Reis.

Já no certame brasileiro, temos novamente Montenegro na ponta, mas um total de nove pilotos ainda vivos na briga pelo título e com uma disputa bem apertada, com Reis a apenas sete pontos do argentino na segunda posição.

O classificatório do TCR South America é dividido em duas partes. Na primeira, todos os pilotos vão à pista fazer voltas rápidas. Os 12 melhores avançam para a disputa da pole position. O resultado define o grid das duas corridas do domingo, com a segunda sendo formada com a inversão dos dez primeiros colocados.

Llaver foi o mais rápido no Q1 com um tempo de 01min05s988, apenas 0s031 à frente de Galid Osman, com Juan Manuel Casella em terceiro. Montenegro foi o sétimo e Reis o décimo.

Ao final dos 10 minutos do Q2, Casella garantiu a pole position com um tempo de 01min05s760, 0s1 à frente de Rafael Suzuki, enquanto Bernardo Llaver, Galid Osman e Fabián Yannantuoni completaram o top 5. Os outros candidatos ao título, Montenegro e Reis, foram 6º e 12º, respectivamente.

Com isso, na corrida 2 do domingo, teremos Fábio Casagrande na pole position com Pedro Cardoso ao lado na primeira fila. Montenegro larga em quinto, com Llaver em oitavo e Reis em 12º.

O TCR South America volta à pista de Cascavel para as duas corridas do domingo, que definem os campeões do campeonato sul-americano e do TCR Brasil. As largadas estão marcadas para 09h10 e 12h40, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado da classificação do TCR South America em Cascavel:

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil

1 – Juan Manuel Casella (Squadra Martino – Honda) B

2 – Rafael Suzuki (PMO Motorsport – Lynk & Co) B

3 – Bernardo Llaver (Toyota Team Argentina – Toyota)

4 – Galid Osman (W2 Pro GP – CUPRA) B

5 – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing – Toyota/Audi) B

6 – Ignacio Montenegro (Squadra Martino – Honda) B

7 – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing – Toyota/Audi) B

8 – Diego Nunes (Cobra Racing Team – Toyota) B

9 – Pedro Cardoso (Scuderia Chiarelli – Hyundai) B

10 – Fabio Casagrande (Squadra Martino – Honda) * B

11 – Guilherme Reischl (PMO Racing – Peugeot) * B

12 – Raphael Reis (W2 Pro GP – CUPRA) B

13 – Manuel Sapag (Toyota Team Argentina – Toyota)

14 – Marcio Basso (PMO Racing – Peugeot) * B

15 – Enrique Maglione (Squadra Martino – Honda) * B

16 – Adalberto Baptista (Cobra Racing Team – Toyota) * B

17 – Diego Gutierrez (Paladini Racing – Toyota/Audi)

