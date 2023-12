O TCR South America abriu o domingo em Cascavel com uma primeira prova movimentada, válida pela última etapa da temporada 2023. Rafael Suzuki foi o vencedor em uma dobradinha brasileira com Galid Osman em segundo e o vice-líder do campeonato, Bernardo Llaver em terceiro. O líder Ignacio Montenegro foi o sétimo.

Pelo TCR Brasil, o pódio teve uma alteração, com Juan Ángel Rosso terminando em terceiro, já que Llaver não disputa o campeonato brasileiro. Raphael Reis foi o quinto, com Montenegro em sexto.

O grid para a primeira prova deste domingo contava com uma mudança importante em relação ao resultado final do quali do sábado: líder tanto do TCR SA quanto do TCR Brasil, Montenegro foi forçado a largar da última posição devido a uma troca de motor.

Casella não largou bem e perdeu várias posições já na chegada ao bacião. Suzuki pulou para a ponta enquanto Osman e Llaver brigavam pela segunda colocação com Nunes e Rosso completando o top 5, enquanto Reis subia para 8º e Montenegro era o 13º.

A disputa intensa entre Osman e Llaver permitia que Suzuki abrisse na frente, com a diferença chegando a 2s após três voltas.

Quando a prova chegava à metade, Suzuki controlava o ritmo na frente e a diferença para Galid ficava entre 1s7 e 1s8. Por outro lado, Osman conseguia respirar melhor na briga pela segunda posição, com Llaver perdendo terreno.

Mas, a oito minutos do fim, foi necessária a intervenção do SC, após o pole Casella perder o controle do carro no bacião, indo parar na barreira de proteção. Neste momento, Suzuki liderava à frente de Osman, Llaver, Rosso e Yannantuoni no top 5, com Reis em sexto e Montenegro em nono.

A prova foi retomada para as duas voltas finais. Suzuki conseguiu abrir o suficiente para Osman em segundo e os dois abriram para Llaver, que era pressionado por Rosso.

No final, Rafael Suzuki garantiu sua segunda vitória na temporada 2023 em uma dobradinha brasileira com Galid Osman em segundo. Já Bernardo Llaver segurou os rivais para completar o pódio do TCR South America. Como o argentino não disputa o TCR Brasil, Rosso garantiu a terceira posição no resultado válido pelo campeonato brasileiro. Reis foi o sexto e Montenegro o sétimo no resultado do TCR SA, com ambos avançando uma posição cada pelo TCR BR.

O grid do TCR South America e do TCR Brasil volta à pista de Cascavel logo mais para a última corrida do ano, que consagrará os campeões da temporada 2023. A largada está prevista para 12h30, com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado final da corrida 1 do TCR South America:

1 – Rafael Suzuki (PMO Motorsport – Lynk & Co)

2 – Galid Osman (W2 Pro GP – CUPRA)

3 – Bernardo Llaver (Toyota Team Argentina – Toyota)

4 – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing – Toyota/Audi)

5 – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing – Toyota/Audi)

6 – Raphael Reis (W2 Pro GP – CUPRA)

7 – Ignacio Montenegro (Squadra Martino – Honda)

8 – Fabio Casagrande (Squadra Martino – Honda) *

9 – Pedro Cardoso (Scuderia Chiarelli – Hyundai)

10 – Guilherme Reischl (PMO Racing – Peugeot) *

11 – Marcio Basso (PMO Racing – Peugeot) *

12 – Enrique Maglione (Squadra Martino – Honda) *

13 – Adalberto Baptista (Cobra Racing Team – Toyota) *

14 – Diego Gutierrez (Paladini Racing – Toyota/Audi)

15 – Manuel Sapag (Toyota Team Argentina – Toyota)

ABANDONARAM:

Juan Manuel Casella (Squadra Martino – Honda)

Diego Nunes (Cobra Racing Team – Toyota)

* = Copa Trophy

Confira o resultado final da corrida 1 do TCR Brasil:

1 – Rafael Suzuki (PMO Motorsport – Lynk & Co)

2 – Galid Osman (W2 Pro GP – CUPRA)

3 – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing – Toyota/Audi)

4 – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing – Toyota/Audi)

5 – Raphael Reis (W2 Pro GP – CUPRA)

6 – Ignacio Montenegro (Squadra Martino – Honda)

7 – Fabio Casagrande (Squadra Martino – Honda) *

8 – Pedro Cardoso (Scuderia Chiarelli – Hyundai)

9 – Guilherme Reischl (PMO Racing – Peugeot) *

10 – Marcio Basso (PMO Racing – Peugeot) *

11 – Enrique Maglione (Squadra Martino – Honda) *

12 – Adalberto Baptista (Cobra Racing Team – Toyota) *

ABANDONARAM:

Juan Manuel Casella (Squadra Martino – Honda)

Diego Nunes (Cobra Racing Team – Toyota)

* = Copa Trophy

