Chegou a hora! O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana, com a passagem pelo Autódromo de Rosario, em Santa Fé, na Argentina, colocando um ponto final na temporada 2024. E cinco pilotos chegam à etapa derradeira ainda vivos na briga pelo título.

Com nove etapas já realizadas, a categoria fez a aplicação dos descartes e, com isso, todos os candidatos chegam ao autódromo da região centro-leste argentina sabendo o que precisam fazer para saírem de lá com o título de 2024.

Com 85 pontos em jogo no fim de semana em Rosario, o uruguaio Juan Manuel Casella chega na liderança, com 405, 13 à frente do brasileiro Pedro Cardoso, que tem 392. Outro candidato brasileiro, Rapha Reis, vem na terceira posição, com 370. A lista de postulantes é fechada por dois argentinos: Juan Ángel Rosso, que tem 358, e Matías Rossi, com 331.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às duas corridas do fim de semana.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 17h40 - Treino Livre 1 Sábado 09h00 - Treino Livre 2 Sábado 11h30 - Classificação Sábado 17h05 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h00 Motorsport.tv Brasil

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!