Muito mais emoções no TCR South America! Depois de Juan Casella vencer a corrida 1 e Rodrigo Baptista, que tinha a pole, ter terminado apenas em segundo, os pilotos voltaram à pista, dessa vez, com o grid invertido.

Após problemas na corrida 1, Rafael Suzuki não conseguiu participar da segunda etapa deste domingo (09), provavelmente por questões de motor. O brasileiro optou por não fazer a troca da unidade de potência e abandonou o fim de semana.

Raphael Reis e Tiago Pernia bateram ainda no início da corrida, causando o primeiro Safety Car para a limpeza da pista.

Juan Casella, que tomou a liderança do campeonato após vencer a corrida 1, chegou com tudo, tentando se recuperar e ganhar importantes posições para cima de Pedro Cardoso.

Com a pista bem quente, os pilotos precisaram focar no gerenciamento de pneus, tentando ficar o máximo de tempo sem passar pelos boxes.

Nas últimas voltas, Rodrigo Baptista e Raphael Reis perderam posições enquanto disputavam, isso porque acabaram fugindo do traçado e Thiago Vivacqua se aproveitou do erro para escalar o pelotão.

Leonel Pernia cruzou a linha de chegada como o primeiro, Galid Osman e Pedro Cardoso fecharam o pódio. Desta maneira, Cardoso voltou à liderança do campeonato.

TOP 10

1. Leonel Pernia

2. Galid Osman

3. Pedro Cardoso

4. Juan Casella

5. Fabian Yannantuoni

6. Bautista Damiani

7. Juan Angel Rosso

8. Raphael Reis

9. Thiago Vivacqua

10. Matias Cravero

