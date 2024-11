Luzes vermelhas apagadas e muita velocidade no traçado de Termas de Río Hondo no TCR South America! A corrida 1 deste domingo (10) foi quente, exatamente como o clima que estava na Argentina.

Juan Casella teve uma boa largada, rapidamente tomando a liderança da etapa. Ao longo da prova, o piloto argentino não teve grandes problemas e ficou na ponta por todas as voltas.

Rafael Suzuki precisou abandonar a corrida e acabou ficando como último colocado. Além do brasileiro, Bautista Damiani também não conseguiu completar a etapa após problemas com o carro e acabou batendo em Fabian Yannantuoni, colocando fim a corrida de ambos.

A batida causou um safety car para os comissários limparem a pista, o que segurou o grid por algumas voltas. Faltando pouco mais de oito minutos, os carros foram liberados para disputarem novamente.

Galid Osman tentou avançar para cima de Pedro Cardoso, disputando a sexta posição, tentando forçar um erro do outro piloto brasileiro.

Ao fim, Juan Casella levou a melhor e cruzou a linha de chegada como primeiro, liderando a corrida após uma boa largada e boa relargada. Piloto foi seguido por Rodrigo Baptista e Matias Rossi.

TOP 10

1. Juan Casella

2. Rodrigo Baptista

3. Mattias Rossi

4. Leonel Pernia

5. Raphael Reis

6. Pedro o

7. Galid Osman

8. Tiago Pernia

9. Juan Angel Rosso

10. Matias Cravero

