A última etapa do TCR South America Banco BRB definirá todos os campeões da temporada 2024. No autódromo de Rosario (Santa Fé), Juan Manuel Casella, Pedro Cardoso, Raphael Reis, Juan Ángel Rosso e Matías Rossi são os pilotos que chegam com chances matemáticas de conquistar o título. Além disso, também serão definidos os campeões da Copa Trophy, onde Enrique Maglione lidera, e o de equipes, onde a batalha está entre PMO Racing e Squadra Martino.



Desafiador e técnico, o traçado é exigente para a parte mecânica dos veículos. Em seus 4.000 metros de extensão tem diferentes atrativos como a curva rápida inicial, a reta dos boxes e as variantes travadas. Todo esse conjunto faz com que as corridas ofereçam espetáculos disputados e manobras no limite. Para este próximo fim de semana, a previsão indica probabilidade de chuva, o que complicaria ainda mais a atividade na pista.

Entre os inscritos, o destaque é o retorno do campeão de 2022, Fabricio Pezzini. O argentino se junta a esta última etapa com o Cupra Leon VZ TCR #13 da W2 ProGP.



Do lado da definição do campeonato de pilotos, Casella lidera a tabela com 405 pontos, após os descartes obrigatórios. Em segundo lugar está Cardoso com 392 e em terceiro Reis com 370, a 35 do uruguaio da Squadra Martino. Os argentinos Rosso e Rossi também têm possibilidades com 358 e 331 pontos, respectivamente.



Na Copa Trophy a definição está acirrada entre Maglione e Fabio Casagrande. São 48 pontos que separam o uruguaio e o brasileiro e 85 ainda estão em jogo em Rosario. Na tabela de equipes a diferença é de 25 pontos entre os Peugeot 308 TCR da PMO Racing e os Honda Civic Type R da Squadra Martino, com 157 por disputar.



Neste fim de semana, a atividade do TCR South America Banco BRB será compartilhada com a Fiat Competizione e a Categoria Agrupadas Federadas (CAF). As atividades de pista começam na sexta-feira com um shakedown, seguem no sábado com os treinos oficiais e a classificação e encerra no domingo com as habituais duas corridas.

Lista de inscritos para a etapa:

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

#13 Fabricio Pezzini (ARG)

Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA)

Squadra Martino – Honda

#3 Rodrigo Baptista (BRA)

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#38 Matías Cravero (ARG)

#15 Enrique Maglione (URU) *

TBC

PMO Racing – Peugeot

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#44 Leonel Pernia (ARG)

TBC

Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG)

Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

TBC

* = Trophy

CRONOGRAMA

Sexta-feira, 29 novembro:

17:40 – Shakedown

Sábado, 30 novembro:

09:00 – Treino Livre 1

11:30 – Treino Livre 2

17:05 - Classificação

Domingo, 1° dezembro:

9:00 – Corrida 1

12:00 – Corrida 2

18:00 – Premiação da temporada

