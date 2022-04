Carregar reprodutor de áudio

O paranaense Pedro Aizza disputou neste domingo (3) a 1ª etapa da temporada 2022 doTCR South America no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O piloto marcou pontos nas duas corridas com o Hyundai Elantra #35, da Scuderia Chiarelli, com um sétimo e um 10º lugar, e está entre os seis melhores na classificação geral do campeonato.

Mas o resultado poderia ter sido ainda melhor, já que Aizza chegou a lutar pelo pódio na corrida 2. Ele cruzou a linha de chegada em quinto, mas acabou sofrendo uma punição de 20 segundos. Os comissários relataram uma infração após o procedimento de relargada da prova e ele caiu para décimo.

Logo na largada, o carro de Aizza – que partia de sexto pelo grid invertido – ficou “trancado”, após dois rivais a sua frente permanecerem parados. Alguns pilotos acabaram se tocando.

Aizza veio se recuperando e logo já estava entre os seis primeiros novamente. Mas, em seguida, a corrida foi novamente interrompida com Safety Car.

O carro de segurança permaneceu por um bom tempo na pista e, na relargada, faltando pouco mais de cinco minutos, Aizza se manteve entre os líderes.

O paranaense cruzou a linha de chegada em quinto, mas no final acabou sofrendo a punição.

Já na corrida 1, Aizza cruzou a linha de chegada em sétimo. Com os resultados, ele está em sexto no campeonato, com 36 pontos.

“Foram corridas bem duras, com um carro bem diferente do que eu estava acostumado, com tração dianteira. As estratégias também são bem diferentes, mas foi bom marcar pontos, disputar posições e agora é aprender com os erros que cometemos para melhorar para a próxima etapa”, comentou Aizza.

“Foi uma pena essa punição na corrida 2. Logo na largada, eu já fiquei preso atrás dos carros que ficaram parados no grid. A segunda entrada do Safety Car também foi um pouco conturbada. Ele entrou no meio do pelotão, gerou uma confusão e acabei ultrapassando o penúltimo colocado em bandeira amarela, mas paciência. Agora é seguir em frente”, continuou.

“Vamos para a Interlagos, uma pista que gosto bastante e espero sair de lá com o meu primeiro pódio”, finalizou.

A etapa de Interlagos acontecerá nos dias 30 de abril e 1º de maio e será a primeira em formato endurance na temporada.

Confira os resultados das corridas deste domingo (10 primeiros):

Corrida 1

1. Raphael Reis (Bra) 15 voltas 25min13s723

2. Fabricio Pezzini (Arg) a 4s676

3. Juan Angel Rosso (Arg) a 5s125

4. Antonio Junqueira (Bra) a 13s569

5. Gabriel Lusquinos (Bra) a 13s743

6. Manuel Sapag (Arg) a 14s552

7. Pedro Aizza (Bra) a 15s770

8. Pablo Otero (Arg) a 17s081

9. Bia Figueiredo (Bra) a 19s602

10. Franco Farina (Arg) a 22s971

Corrida 2

1. Fabricio Pezzini (Arg) 14 voltas em 31min23s278

2. Manuel Sapag (Arg) a 2s782

3. Raphael Reis (Bra) a 7s272

4. Gabriel Lusquinos (Bra) a 8s088

5. Franco Farina (Arg) a 8s698

6. Adalberto Baptista (Bra) a 11s695

7. Gilherme Reischl (Bra) a 13s342

8. Fabio Casagrande (Bra) a 17s749

9. Pablo Otero (Arg) a 26s814

10. Pedro Aizza (Bra) a 27s701

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Raphael Reis 86 pontos

2. Fabricio Pezzini 79

3. Manuel Sapag 58

4. Gabriel Lusquinos 51

5. Juan Angel Rosso 42

6. Pedro Aizza 36

7. Antonio Junqueira 35

8. Franco Farina 35

9. Pablo Otero 28

