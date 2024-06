Com uma prova agitada, marcada por caos na largada, diversas batalhas e vários abandonos, o TCR South America encerra a terceira etapa do campeonato 2024 com a prova dois no Velocitta. A vitória ficou com o brasileiro Rafael Suzuki.

Raphael Reis foi o segundo colocado e Galid Osman encerrou a prova na terceira colocação, porém, por conta de uma punição, Osman caiu para o sétimo lugar e o pódio ficou com Juan Angel Rosso.

A corrida

Diferente da primeira corrida, a segunda prova do dia teve uma largada bem conturbada. Diversos pilotos 'patinaram', foram para grama e saíram do traçado em um grande 'furdunço'. Com isso, a ordem dos pilotos no grid se tornou uma bagunça generalizada.

Após o caos, tínhamos Suzuki na liderança, seguido por Rosso e Reis. O 'caos' diminuiu e, com isso, as estratégias de manutenção de pneu começaram a acontecer. Restando 17 minutos para o fim, Osman e Baptista se tocaram, mas ambos conseguiram manter o carro na pista sem causar grandes consequências.

Pouco depois, Vivacqua teve problemas com o carro, que parou na pista, logo na entrada dos boxes antes do pilotos conseguir entrar de vez. Mesmo com o carro de Baptista também parando no traçado, o safety car não foi acionado e a corrida continuou normalmente.

Na reta final, uma batalha insana entre Pernia e Rossi movimentou o meio do grid. Os dois argentinos ficaram lado a lado, entraram na curva um do lado do outro, foram para fora da pista e Leonel acabou se sobressaindo em relação à Matias. Logo atrás, Regadas, que tentou pegar o embalo da disputa a sua frente, acabou perdendo o ponto de freada, passou direto e acertou o muro de proteção.

A última volta, contudo, ficou marcada pela quebra de suspensão do carro de Casagrande.

Resultado da corrida

1 - Rafael Suzuki

2 - Raphael Reis

3 - Juan Angel Rosso

4 - Leonel Pernia

5 - Matias Rossi

6 - Pedro Cardoso

7 - Galid Osman

8 - Marcos Regadas

9 - Juan Casella

10 - Enrique Maglione

11 - Diego Gutierrez

12 - Guilherme Reischl

DNF - Fabio Casagrande

DNF - Rodrigo Baptista

DNF - Thiago Vivacqua

DNS - Fabian Yannantuoni

