Em busca de novos desafios, o TCR South America Banco BRB estabeleceu uma aliança de colaboração com a Moba Motorsport para que a empresa seja a representante da categoria no Chile para as temporadas 2024 e 2025. Com esta assinatura, a categoria sul-americana quer adicionar um novo país ao seu calendário após ter corrido nas primeiras temporadas no Brasil, Uruguai e Argentina.

O TCR é reconhecido a nível mundial, presente em mais de 40 países e conta com campeonatos regionais, locais e mundiais. Esta série de competições é, além disso, desde 2024, Categoria FIA. Este novo conceito de automobilismo reúne diferentes montadoras a nível mundial.

Cabe destacar que o TCR South America Banco BRB faz parte integral da TCR World Series, gerida pela World Sporting Company (WSC), com sede na Inglaterra. Este prestígio global e solidez organizativa asseguram um alto nível de visibilidade e competitividade.

“Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de levar a categoria TCR ao Chile, pela mão da Moba Motorsport", disse Federico Punteri, presidente do TCR SA. "Desde já, estamos dispostos a trabalhar lado a lado com eles e fornecer todo o apoio necessário para que este projeto se concretize com sucesso".

"A designação da Moba Motorsport como representante do TCR no Chile não só fortalecerá a presença da categoria na América do Sul, mas também abrirá oportunidades significativas para atrair patrocínios locais e internacionais, elevando o perfil do automobilismo na região".

“Estamos muito orgulhosos de ter firmado esta aliança com o TCR South America Banco BRB", disse Carlos Montoya Bacigalupo, diretor da Moba Motorsport. "Para a Moba Motorsport, representar uma categoria tão prestigiosa como o TCR no Chile é um desafio e uma honra".

"Estamos comprometidos a levar este esporte a novas alturas em nosso país, proporcionando aos fãs chilenos a emoção e a competitividade que caracterizam esta série internacional. Este acordo não só fortalecerá o automobilismo no Chile, como também abrirá portas para novas oportunidades e colaborações".

Nos próximos meses, serão apresentados mais detalhes deste acordo entre TCR South America Banco BRB e Moba Motorsport.

