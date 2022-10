Carregar reprodutor de áudio

As empresas promotoras do TCR South America e do TCR Brasil firmaram acordo de sociedade com a Vicar Promoções Desportivas para a plataforma TCR no continente. O acordo prevê que os atuais detentores do direito de promover eventos TCR permaneçam no negócio, com a empresa promotora da Stock Car Pro Series agregando sua força promocional e comercial no território brasileiro.

Com isso, a Vicar homologa também a nova sociedade a representar o produto exclusivo da Vicar, a Stock Car, no território da Argentina, com a possibilidade de promover corridas da categoria naquele país.

O acréscimo da família TCR à plataforma de promoção de corridas da Vicar expande a atuação da empresa para além do território brasileiro e a insere na cena global dos carros de turismo de tração dianteira.

Com mais de mil carros homologados para suas corridas, o conceito TCR está presente, com os mesmos regulamentos técnico e desportivo, em 36 campeonatos pelo mundo, contando com a participação de 16 montadoras.

Em 2023, está prevista a expansão do conceito TCR na América do Sul. O TCR South America terá corridas Sprint e Endurance com eventos na Argentina, Brasil e Uruguai. E, no caso do TCR Brasil, as provas serão no Brasil e Uruguai.

E a Stock Car, cujo campeonato 2023 terá 12 datas no calendário, estará sempre independente dos eventos TCR, com a Vicar Promoções Desportivas organizando também os campeonatos Stock Series (antiga Stock Light), Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional.

