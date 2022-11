Carregar reprodutor de áudio

Em sua terceira temporada na América do Sul, o TCR South America e o TCR Brasil lançam o calendário completo de 2023 nesta sexta-feira.

No próximo ano, o calendário ampliado de oito para dez etapas, vem com a novidade da primeira edição do TCR Brasil. Diferentemente dos dois primeiros anos, quando começou em pistas brasileiras, a temporada 2023 do TCR terá seu início em autódromos argentinos.

O campeonato começa em março e termina em dezembro. O Uruguai segue no calendário, com duas etapas como em 2022. Também permanecem no calendário duas provas de endurance, uma na Argentina e outra no Brasil. Elas formarão uma Copa, com premiação independente. As corridas de sprint do TCR South America seguem com o formato consagrado nas duas temporadas inaugurais, com duas provas.

A temporada inaugural do TCR Brasil por sua vez será composta por cinco fins de semana e 11 corridas (dez de sprint e uma de endurance). Na jornada programada para 22 de outubro no Brasil, será realizada uma rodada dupla do TCR Brasil – no sábado, acontecem duas corridas valendo apenas para o campeonato brasileiro e, no domingo, outras duas corridas válidas pelo TCR Brasil e pelo TCR South America.

Dos cinco fins de semana em pistas brasileiras, três serão conjuntas com o evento Turismo Nacional no marco da recém-anunciada sociedade entre os promotores do TCR South America e TCR Brasil com a Vicar. As praças de todos os eventos serão anunciadas posteriormente, bem como a premiação dos campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e a Copa de Endurance.

Confira o calendário dos eventos de TCR na América do Sul em 2023



26.mar – Argentina – Sprint – TCR South America

16.abr – Argentina – Sprint – TCR South America

30.abr – Argentina – Endurance – TCR South America

11.jun – Brasil – Endurance – TCR South America e TCR Brasil

23.jul – Uruguai – Sprint – TCR South America e TCR Brasil

13.ago – Uruguai – Sprint – TCR South America

20.ago – Argentina – Sprint – TCR South America

24.set – Brasil – Sprint – TCR South America e TCR Brasil

21.out – Brasil – Sprint - TCR Brasil

22.out – Brasil – Sprint - TCR South America e TCR Brasil

03.dez – Brasil – Sprint – TCR South America e TCR Brasil

