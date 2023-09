Uma nova etapa do TCR South America e do TCR Brasil será realizada no próximo fim de semana. A oitava rodada da temporada de 2023 acontecerá no Autódromo Internacional Velopark, um circuito de 2278 metros que possui duas retas longas e curvas fechadas, tornando-se um traçado propício para ultrapassagens com freadas importantes e espaço limitado.

Após as visitas à Argentina e ao Uruguai, a categoria sul-americana retornará ao Brasil, onde já competiu no Autódromo José Carlos Pace de Interlagos em junho. Após o Velopark, o calendário seguirá com Velocitta e encerrará a temporada no renovado circuito de Brasília.

Após sete etapas, o líder do campeonato continua sendo o argentino Ignacio Montenegro. O piloto do Honda Civic #23 da Squadra Martino lidera com 346 pontos. Em segundo lugar está seu compatriota Bernardo Llaver, da Toyota Team Argentina, com 317 pontos, e em terceiro está o uruguaio Juan Manuel Casella, com 289 pontos. Os brasileiros Raphael Reis e Galid Osman completam os cinco primeiros com 261 e 229 pontos, respectivamente.

Uma das novidades deste fim de semana será a estreia de um novo carro no TCR South America. Casella colocará na pista o Honda Civic FL5 que foi conduzido pelo argentino Néstor Girolami durante a passagem do TCR WORLD TOUR pela região.

Na Copa Trophy, estarão presentes o brasileiro Fabio Casagrande, que recentemente competiu no TCR Italy, seus compatriotas Adalberto Baptista e Guilherme Reischl, e o uruguaio Enrique Maglione. Com os resultados mais recentes, Baptista assumiu a liderança desta divisão com 421 pontos, e Casagrande o segue com apenas 7 pontos de diferença.

Após a primeira etapa em Interlagos e a segunda em Rivera (Uruguai), o TCR Brasil Banco BRB iniciará sua terceira etapa no circuito do Rio Grande do Sul. Neste caso, o líder é Raphael Reis, seguido por Montenegro, Casella, o brasileiro Pedro Cardoso e Osman. Todos eles estão separados por apenas 31 pontos quando ainda restam as etapas de Velocitta e Brasília neste fim de semana.

A atividade começará na sexta-feira com o tradicional shakedown, continuará no sábado com os treinos livres e a classificação e encerrará no domingo com as duas corridas. O fim de semana será compartilhado com o Turismo Nacional do Brasil.



INSCRITOS



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B



SQUADRA MARTINO

#23 Ignacio Montenegro (ARG) B

#34 Fabio Casagrande (BRA)* B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#15 Enrique Maglione (URU)* B



PMO MOTORSPORT

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

TBC



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista (BRA)* B

#70 Diego Nunes (BRA) B



PMO RACING

#37 Guilherme Reischl (BRA)* B

TBC



TOYOTA TEAM ARGENTINA

#33 Manuel Sapag (ARG)

#17 Bernardo Llaver (ARG)



SCUDERIA CHIARELLI

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#42 Fabiano Cardoso (BRA) B



PALADINI RACING

#2 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B



ALFA RACING

TBC



* Copa Trophy

B TCR Brasil Banco BRB



CRONOGRAMA



SEXTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO

9:00 a 9:15 – Shakedown – Turismo Nacional Brasil

12:00 a 12:30 – Treino Livre1 – Turismo Nacional Brasil

12:30 a 13:30 – Track Walk – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

14:00 Briefing de pilotos – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

14:30 a 15:00 – Treino Livre2 – Turismo Nacional Brasil

16:20 a 16:40 – Shakedown – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

17:00 a 17:10 – Classificação – 1° Grupo – Turismo Nacional Brasil

17:20 a 17:30 – Classificação – 2° Grupo – Turismo Nacional Brasil



SÁBADO, 23 DE SETEMBRO

10:00 a 10:30 – Treino Livre1 – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

10:50 a 11:00 – Box Aberto – Turismo Nacional Brasil

11:10 – Volta de apresentação – Turismo Nacional Brasil

11:13 – 1° Corrida (15 minutos + 1 volta) – Turismo Nacional Brasil

11:35 – 2° Corrida (15 minutos + 1 volta) – Turismo Nacional Brasil

12:30 a 13:00 – Treino Livre2 – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

14:50 a 15:00 – Apertura de boxes – Turismo Nacional Brasil

15:10 – Volta previa – Turismo Nacional Brasil

15:13 – 3° Corrida (15 minutos + 1 volta) – Turismo Nacional Brasil

15:35 – 4° Corrida (15 minutos + 1 volta) – Turismo Nacional Brasil

16:35 a 16:55 – Classificação 1 (todos) – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

17:05 a 17:15 – Classificação 2 (12 melhores) – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB



DOMINGO, 24 DE SETEMBRO

8:45 a 8:55 – Box aberto – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

9:02 – Placa 5 minutos – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

9:07 – Volta de apresentação – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

9:10 – Corrida 1 (25 minutes + 1 volta) – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

10:10 a 10:20 – Box aberto – Turismo Nacional Brasil

10:30 – Volta de apresentação – Turismo Nacional Brasil

10:33 – 3° Corrida (15 minutos + 1 volta) – Turismo Nacional Brasil

11:20 a 12:20 – Visitação de boxes – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

12:35 a 12:45 – Box aberto – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

12:47 – Placa 5 minutos – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

12:52 – Volta de apresentação – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB

14:00 a 14:10 – Box aberto – Turismo Nacional Brasil

14:20 – Volta de apresentação– Turismo Nacional Brasil

14:23 – 3° Corrida (15 minutos + 1 volta) – Turismo Nacional Brasil



TV



SÁBADO, 23 DE SETEMBRO

16:30 a 17:30

Brasil, Uruguai e Região (TCR TV); Argentina (TyC Sports 2).



DOMINGO, 24 DE SETEMBRO

09:00 a 10:00

Brasil (ESPN 4), Argentina (TyC Sports), Uruguai (VTV) Região (TCR TV).



12:45 a 13:45

Brasil (ESPN 4), Argentina (TyC Sports), Uruguai (VTV) Região (TCR TV).

