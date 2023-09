O conceito TCR continua gerando diferentes sinergias ao redor do mundo. Após a passagem do TCR World Tour pelo Uruguai e Argentina, e a visita de Gabriel Alonso (presidente do TCR Spain), foi anunciado o acordo assinado entre a categoria espanhola e o TCR South America Banco BRB para iniciar um processo de colaboração que terá diferentes aspectos, e cujo início ocorreu com a participação do argentino Juan Ángel Rosso na rodada inaugural do TCR Spain, realizada em Navarra no passado mês de junho.

Os acordos entre os campeonatos TCR se baseiam na igualdade do regulamento concebido por Marcello Lotti (CEO da WSC), onde os formatos de competição e a homologação dos veículos são os mesmos em todo o mundo.

Dessa forma, com o mesmo modelo, os pilotos podem competir em qualquer campeonato que esteja sob as regras do TCR.

Além disso, os participantes podem viajar apenas com seu capacete e alugar um veículo em qualquer parte do mundo, que será semelhante ao que corre na América do Sul, Estados Unidos, China ou República Tcheca, para citar apenas alguns dos países onde o TCR compete.

Em virtude do acordo assinado entre as duas categorias, os campeões do TCR South America Banco BRB terão a oportunidade de competir no TCR Spain em 2024. Da mesma forma, o vencedor do torneio espanhol também garantirá sua presença em algumas corridas sul-americanas na próxima temporada.

Este anúncio é o primeiro dos projetos em que o TCR South America Banco BRB e o TCR Spain estão trabalhando. Nos próximos meses, essa sinergia do conceito TCR revelará novas estratégias para continuar alimentando a colaboração entre a categoria sul-americana e a espanhola.

"O campo de jogo do conceito TCR transcende as fronteiras de cada campeonato e nos oferece uma oportunidade única de colaboração entre regiões, como já aconteceu entre a América do Sul e a Espanha com este acordo", comentou o presidente do TCR Espanha Gabriel Alonso.

"Somos duas regiões irmãs, com inúmeros pontos de encontro e uma incrível tradição automobilística. Continuaremos trabalhando intensamente para oferecer o melhor cenário de competição para pilotos, equipes, marcas e patrocinadores".

"Na busca por continuar o crescimento do conceito TCR ao redor do mundo, trabalhamos para anunciar hoje o acordo entre o TCR South America Banco BRB e o TCR Spain", disse Federico Punteri, presidente do TCR SA.

"Isso é mais uma prova de que esse novo conceito de automobilismo aproxima nossa região de todas as partes do mundo. Essa colaboração com o TCR Spain é apenas a primeira de muitas que temos planejadas para o futuro".

