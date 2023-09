A primeira temporada da história do TCR Brasil Banco BRB chega à sua terceira etapa em 2023 com uma disputa acirradíssima pela liderança entre os pilotos.

Apenas sete pontos separam os três primeiros do campeonato: o brasileiro Raphael Reis lidera com 96 com um CUPRA, seguido pelo argentino Ignacio “Nacho” Montenegro, com 92; e pelo uruguaio Juan Manuel Casella, com 89, ambos com o Honda Civic. Além deles, Pedro Cardoso e Galid Osman estão próximos, a 18 e 31 pontos da liderança, respectivamente.

E o próximo desafio do mais novo campeonato nacional de automobilismo para carros de tração dianteira será o menor circuito da temporada do TCR Brasil Banco BRB, com apenas 2.278 metros de extensão e nove curvas.

O Velopark tem duas grandes retas interligadas por curvas de baixa velocidade, o que tradicionalmente causa muitas confusões em todas as categorias de turismo que correm na pista, principalmente nas primeiras voltas. Por isso, uma boa posição de largada é essencial no traçado de Nova Santa Rita. E a classificação de sábado à tarde ganha enorme importância.

Assim como nas duas primeiras etapas, o TCR Brasil Banco BRB correrá em conjunto com o TCR South America Banco BRB. A etapa também contará com a Turismo Nacional Brasil como evento-suporte.

Uma das novidades para o fim de semana será a estreia de um novo carro no campeonato. Terceiro colocado na pontuação, Juan Manuel Casella andará com o Honda Civic FL5 pilotado pelo argentino Néstor Girolami durante a passagem do TCR WORLD TOUR pela América do Sul.

Neste fim de semana, serão 18 carros na pista no total, sendo que 13 estão inscritos também pelo TCR Brasil Banco BRB. O autódromo do Velopark fica localizado em Nova Santa Rita, cidade na região metropolitana a noroeste de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a 35 quilômetros do centro da capital do estado.

Na Copa Trophy, estarão presentes o brasileiro Fabio Casagrande, que recentemente competiu no TCR Italy, além de Adalberto Baptista e Guilherme Reischl; e o uruguaio Enrique Maglione. No campeonato, Casagrande lidera com 115 pontos, nove à frente de Adalberto.

O cronograma será dividido em três dias. Na sexta-feira, haverá um shakedown e, no sábado, serão realizados dois treinos livres e a classificação. No domingo, as duas corridas serão realizadas, uma pela manhã e outra no início da tarde, ambas com transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Lista de Inscritos para a etapa do TCR Brasil Banco BRB:

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

SQUADRA MARTINO

#23 Ignacio Montenegro (ARG)

#34 Fabio Casagrande (BRA)*

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#15 Enrique Maglione* (URU)

PMO MOTORSPORT

#8 Rafael Suzuki (BRA)

TBC

COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista (BRA)*

#70 Diego Nunes (BRA)

PMO RACING

#37 Guilherme Reischl (BRA)*

TBC

SCUDERIA CHIARELLI

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#42 Fabiano Cardoso (BRA)

PALADINI RACING

#2 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

*Copa Trophy

Confira a programação do TCR South America / TCR Brasil no Velopark

SEXTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO

16:20 – Shakedown – TCR South America e TCR Brasil

SÁBADO, 23 DE SETEMBRO

10:00 – Treino Livre1 – TCR South America e TCR Brasil

12:30 – Treino Livre 2 – TCR South America e TCR Brasil

16:35 – Classificação – TCR South America e TCR Brasil

DOMINGO, 24 DE SETEMBRO

9:10 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

12:55 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) – TCR South America e TCR Brasil

TELEMETRIA: RICO PENTEADO aponta chances de RED BULL no Japão e quem pode ser ZEBRA em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #248 – Ferrari ‘passa pano’ para Leclerc e subestima Sainz?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: