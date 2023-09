Após duas etapas conjuntas com o TCR World Tour no Uruguai e na Argentina, o TCR South America volta ao Brasil para as três últimas datas da temporada 2023, com a maratona começando neste fim de semana no Velopark.

O circuito da Grande Porto Alegre recebe a categoria sul-americana após uma mudança no calendário, que inicialmente previa a etapa em Santa Cruz do Sul, com a Vicar aproveitando para fazer uma rodada dupla no Velopark após a passagem da Stock Car no último fim de semana.

Após a etapa de Villa Mercedes, Ignacio Montenegro segue na ponta do campeonato com 346 pontos, 29 à frente de Bernardo Llaver. Juan Manuel Casella é o terceiro, com 289. Em quarto, Raphael Reis é o brasileiro melhor colocado com 261, com Galid Osman fechando o top 5 com 229.

Após ficar de fora das etapas conjuntas com o World Tour, o TCR Brasil retoma a disputa neste fim de semana com a terceira data da temporada 2023. Os pilotos podem escolher disputar apenas o TCR South America, apenas o TCR Brasil, ou os dois campeonatos, com uma mesma corrida sendo valida para ambas as tabelas de classificação.

No TCR Brasil é Raphael Reis quem lidera após as etapas de Interlagos e Rivera. O brasileiro da W2 Pro GP tem 96 pontos contra 92 de Ignacio Montenegro. Juan Manuel Casella (89), Pedro Cardoso (78) e Galid Osman (65) completam o top 5

Confira abaixo a programação da etapa do Velopark do TCR South America, que contará com a cobertura completa do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 16h20 - Treino Livre 1 Sábado 10h - Treino Livre 2 Sábado 12h30 - Classificação Sábado 16h30 TCR TV Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 09h10 ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 12h50 ESPN 4, Star + e TCR TV

