O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana, continuando a pernada brasileira com uma passagem pelo Velocitta, válida pela terceira temporada da temporada 2024, enquanto o TCR Brasil realiza a quarta de seis disputas do ano.

No fim de maio, o TCR realizou uma etapa especial em Cascavel, com uma rodada dupla válida pelo certamente brasileiro. Agora, os dois campeonatos voltam ao formato tradicional, com duas corridas no domingo para ambas as disputas.

No TCR South America, o argentino Juan Ángel Rosso lidera com 78 pontos, seguido de perto por três brasileiros: Raphael Reis (74), Rodrigo Baptista (72) e Pedro Cardoso (70). Fabián Yannantuoni completa o top 5 com 63.

Já no TCR Brasil, computando três etapas disputadas, temos um domínio brasileiro. Reis lidera com 131 pontos, contra 127 de Baptista e 120 de Galid Osman e Cardoso. O único 'intruso' é o hermano Rosso, com 117.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às quatro corridas do fim de semana.

Confira a programação do TCR South America no Velocitta:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 14h00 - Treino Livre 1 Sexta-feira 16h00 - Treino Livre 2 Sábado 09h30 - Classificação Sábado 12h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 10h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h00 Motorsport.tv Brasil

