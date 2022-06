Carregar reprodutor de áudio

A equipe Iveco Usual Racing deu show em Goiânia, neste domingo, conquistando uma vitória e quatro pódios na quarta etapa da Copa Truck. Felipe Giaffone venceu a corrida 1 liderando todas as voltas e subiu ao pódio da segunda corrida, com o quinto lugar.

Djalma Pivetta também conquistou dois pódios, o piloto do levou o Iveco #21 ao terceiro lugar da classe Super Truck na corrida 1 e ao quarto posto na segunda prova. Além disso o piloto de Laranjal Paulista foi o décimo colocado geral na primeira corrida, confirmando a boa fase da equipe.

Raphael Abbate enfrentou problemas de motor e não largou em Goiânia.

Partindo da pole poistion, Felipe Giaffone fez uma excelente largada e manteve a ponta, Djalma Pivetta vinha na oitava posição enquanto Raphael Abbate estava nos boxes realizando a troca do motor. Nas voltas seguintes Giaffone passou a se defender dos ataques de Beto Monteiro, Pivetta era o 12º colocado geral e sexto na Super Truck.

Na quarta volta o safety truck foi acionado para a retirada de um caminhão que havia quebrado na reta dos boxes. Dois giros mais tarde a bandeira verde foi agitada, Giaffone novamente fez uma boa largada e manteve a liderança.

Neste momento Pivetta buscava o pódio da Super Truck e estava na quarta colocação na classe. O piloto de Laranjal Paulista (SP) tentava recuperar posições e atacava Jaidson Zini em busca o 10º lugar geral.

Enquanto isso Felipe Giaffone fazia uma corrida sem erros e abria dois segundos de vantagem para Beto Monteiro, o segundo colocado. Na penúltima volta Pivetta que tinha um ótimo ritmo de prova assumiu o terceiro lugar na Super Truck e o décimo lugar geral.

Após 14 voltas completadas Felipe Giaffone recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, liderando todas as voltas. Djalma Pivetta manteve o décimo lugar e com a terceiro posição na Super Truck conquistou seu sétimo pódio na categoria.

Na segunda corrida Felipe Giaffone alinhou no oitavo lugar pela regra do grid invertido entre os oito primeiros, Pivetta partiu do décimo lugar. O piloto do bruto #4 fez uma boa largada e era o sexto colocado enquanto o Iveco #21 aparecia na 13ª posição.

Na segunda volta o multicampeão nos caminhões assumiu o quinto lugar com uma ótima manobra no “S” de baixa, no entanto perdeu a posição na reta dos boxes devido a diferença de potência para os concorrentes. Dois giros mais tarde Felipe fez boa ultrapassagem sobre Danilo Alamini no miolo do traçado e era o sexto.

Na sexta volta Djalma Pivetta superou um concorrente e assumiu o 12º lugar geral, Giaffone se mantinha em sexto.

Na última volta Felipe Giaffone fez uma manobra espetacular na última curva e com apenas sete milésimos de vantagem assumiu o quinto lugar na linha de chegada. Djalma Pivetta também ganhou uma posição e recebeu a bandeira quadriculada em 11º lugar geral e quarto na Super Truck.

"Foi um fim de semana bacana, começando no sábado com a pole e com a vitória no domingo", comentou Giaffone. "Parece que temos alguma coisa com Iveco e Goiânia que todos os anos conseguimos sair na frente e vencer. Significa que estamos no caminho certo com a equipe".

"Viemos de um bom resultado em Interlagos também. A segunda prova foi mais sofrida, perdemos um pouco de velocidade de reta, mas conseguimos outro pódio".

“Estou comemorando esses dois pódios, terceiro e quarto lugares nas corridas de hoje", disse Pivetta. "Foi meu melhor fim de semana na categoria desde que entrei na Copa Truck. Estou muito feliz!”.

Com o resultado Felipe Giaffone ocupa o terceiro lugar da categoria PRO. Na Super Truck Raphael Abbate é o terceiro colocado enquanto Djalma Pivetta é o oitavo.

O próximo compromisso da equipe pela Copa Truck acontece no dia 10 de julho, em Londrina.

