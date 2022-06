Sol e calor de Goiânia dão trabalho aos freios na Copa Truck

Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), recebe neste domingo (5) a quarta etapa da temporada 2022 da Copa Truck. O atual campeonato tem disputa apertada pela liderança da tabela, com Beto Monteiro apenas dois pontos à frente de Wellington Cirino, e apenas 14 à frente de Felipe Giaffone, o terceiro colocado. As corridas do fim de semana começam a partir das 12h10, com transmissão ao vivo de Band, SporTV e YouTube oficial da categoria.

O circuito de 3.835 metros é conhecido por ser bastante exigente com os freios. Sua longa reta principal, de mil metros de extensão, obriga os pilotos a uma forte frenagem para a primeira curva do traçado, para a qual os caminhões reduzem em 200 metros a velocidade de 190 para 100 km/h – os bólidos chegariam a cerca de 230 km/h ao final da reta, não fosse pelo radar no qual os pilotos têm de passar a 160 km/h, uma medida imposta pelo regulamento para a redução de emissões.

O miolo do circuito também é bastante técnico, com a freada da última curva do traçado, que antecede a reta, em que os pilotos reduzem de 170 para 80 km/h em apenas cinco segundos e 180 metros.

“A pista de Goiânia é mista, com uma das maiores retas do calendário e um miolo bem travado, com curvas de baixa. Alcançamos até 230 km/h, e com uma freada muito forte no fim da reta e na entrada do miolo, onde dependemos da qualidade das pastilhas de freio, que são submetidas a altas temperaturas. Desde que passamos a usar o material da Fras-le, a durabilidade e a qualidade da frenagem melhoraram muito. É uma pastilha que dissipa o calor muito bem e isso foi um ótimo ganho para a categoria. Ano passado os caminhões perderam potência por força do regulamento, mas graças as pastilhas da Fras-le nós conseguimos superar isso e os tempos de volta são iguais ao que tínhamos antes com mais potência, porque estamos freando mais próximos das curvas. A capacidade de frenagem melhorou muito, especialmente durante as corridas”, destacou José Augusto Dias, o Jô, piloto do Volkswagen 81 da R9 Competições, e que compete na classe Super Truck. As pastilhas podem chegar a picos superiores a 900 graus em regime de prova.

Nas três etapas realizadas até agora, em Santa Cruz do Sul (RS) e em São Paulo (SP), o vice-líder Wellington Cirino foi quem mais venceu corridas, com três vitórias; Roberval Andrade, Paulo Salustiano e o líder Beto Monteiro venceram uma cada. Monteiro (Volkswagen) soma 103 pontos, contra 101 de Cirino (Mercedes-Benz) e 89 de Giaffone (Iveco). A programação prevê dois treinos livres para sexta-feira (3) e uma sessão livre mais a classificação às 13h30 de sábado (4).

No domingo (5), a primeira largada acontece às 12h10 com transmissão ao vivo pela Band, SporTV e pelo YouTube oficial da Copa Truck. Roberval Andrade (equipe ASG Motorsport), que pilota o Mercedes-Benz #15, também falou sobre a etapa.

“A pista de Goiânia tem uma das maiores retas do Brasil, onde o Truck alcança 230 km/h, com uma freada muito brusca para a primeira curva. As pastilhas nos trazem segurança em poder parar cinco toneladas em 200 metros", afirmou.

4ª Etapa – Copa Truck 2022

GOIÂNIA (GO)

Autódromo Internacional de Goiânia

Extensão: 3.835 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 (7 à direita e 5 à esquerda)



Inauguração: 1974

Previsão climática: Mínima de 17ºC e Máxima de 32ºC; com clima majoritariamente ensolarado, sem previsão de chuvas e baixa umidade relativa do ar (alerta amarelo).



PROGRAMAÇÃO DA ETAPA

Sexta-feira, 3 de Junho

11h00: Treino Livre 1

14h00: Treino Livre 2

Sábado, 4 de Junho

09h50: Treino Livre 3

13h30: Classificação

Domingo, 5 de Junho

08h10: Warmup

12h10: Corrida 1

12h45: Corrida 2



Classificação extra-oficial do campeonato (Top 10):

1. Beto Monteiro, 103 pontos

2. Wellington Cirino, 101

3. Felipe Giaffone, 89

4. Debora Rodrigues, 74

5. Paulo Salustiano, 72

6. Roberval Andrade, 56

7. Luiz Lopes, 53

8. Adalberto Jardim, 49

9. Regis Boessio, 46

10. Jaidson Zini, 42

