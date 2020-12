Giaffone encara decisão da truck com tranquilidade: “não temos muito a perder“

Felipe Giaffone terá mais um fim de semana de maratona. O veterano chega a Interlagos com chances de título da Copa Truck, ocupando a sexta posição, a 14 pontos do líder, Beto Monteiro.

A situação não é nova para o piloto que colecionou quatro títulos pela extinta Fórmula Truck e foi o primeiro campeão da Copa Truck, em 2017.

“A expectativa é a melhor possível”, disse Giaffone com exclusividade ao Motorsport.com. “Estar na final é sempre muito bom. Estive presente nesse momento de decisão nos últimos anos. Em 2020 tivemos muitos problemas, chegamos aqui aos trancos e barrancos. Estou tranquilo, não temos muito a perder, a posição que eu estou agora me permite chegar mais leve nessa decisão e ir para o tudo ou nada.”

A pandemia agitou o calendário da Truck e por isso esta será a terceira vez que os brutos estarão no mesmo local de um fim de semana da Stock Car, uma ‘mistura’ inédita em 2020. Mas dividir a mesma pista no fim de semana, com sessões intercaladas, não seria um pesadelo para os pilotos por causa da falta de aderência na pista? Para Giaffone, os caminhões não terão tantos problemas.

“A mistura de Stock Car e Copa Truck é muito mais prejudicial para o carro da Stock Car do que para o caminhão. Os brutos sofrem menos com a mistura das borrachas. Normalmente, andamos com um pneu mais próximo do de rua, com menos grip. O carro da Stock sofre muito de andar depois do caminhão, parece que nós tiramos a borracha da pista e eles entram em uma pista parecida com um sabão, pois o carro precisa de mais aderência que os caminhões da Truck.”

Mas Stock e Truck juntas significa que Giaffone terá trabalho dobrado, como piloto na sua categoria e com o papel de comentarista do SporTV. O paulistano de 45 anos vê o lado bom: “Vai ser aquela super correria de novo. Stock, Truck e Fórmula 1. Pelos caminhões serem os últimos a ir para pista, dá para separar bem as funções de repórter e piloto.”

Felipe Giaffone 1 / 7 Foto de: Rafael Catelan Felipe Giaffone 2 / 7 Foto de: Rafael Catelan Felipe Giaffone 3 / 7 Foto de: Rafael Catelan Felipe Giaffone em Curitiba 4 / 7 Foto de: Rafael Catelan Djalma Pivetta e Felipe Giaffone 5 / 7 Foto de: Rafael Catelan Djalma Pivetta e Felipe Giaffone 6 / 7 Foto de: Rafael Catelan Djalma Pivetta e Felipe Giaffone 7 / 7 Foto de: Rafael Catelan

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA: Entenda IMPACTO de Russell na Mercedes e raio-x de GP de Abu Dhabi com Rico Penteado

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?