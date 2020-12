Beto Monteiro conquista bicampeonato inédito da Copa Truck

Beto Monteiro é o primeiro bicampeão da história da Copa Truck. O piloto pernambucano conquistou neste domingo em Interlagos seu quarto título nas corridas de caminhões e ajudou a coroar também a Volkswagen como campeã entre as equipes.

O título veio com uma vitória e um terceiro lugar nas provas que formaram a etapa decisiva, com seu companheiro de equipe Paulo Salustiano, que largou a pole e cedeu o triunfo ao parceiro de time, subindo ao alto do pódio na corrida 2.

A disputa pelo título acabou concentrada em Beto Monteiro e Wellington Cirino, mas o paranaense acabou enfrentando problemas mecânicos em seu equipamento, foi ultrapassado por Beto e abandonou na sequência. Com isso, André Marques, com um P6 e um P4, e Danilo Dirani, P5 e P2, respectivamente, completando o "top 3" do campeonato.

"Foi um ano desafiador por conta da pandemia e também tivemos o susto do problema de saúde que teve nosso chefe de equipe, Renato Martins, mas no fim tudo deu certo. Foi um título construído passo a passo, desde a primeira etapa e, mesmo classificado para a decisão já na primeira Copa, segui trabalhando para manter essa vantagem. Estou muito feliz com meu quarto título de caminhões e com esse bicampeonato na Copa Truck. Que venha 2021!", comentou Beto.

A Copa Truck volta às pistas no ano que vem com muitas novidades, como a estreia na tela da Band, a transmissão ao vivo de todas as provas pelo YouTube, a volta ao Nordeste e a criação de uma nova categoria, a SuperTruck, entre outras coisas. O calendário de 2021 será divulgado em breve. Confira abaixo o resultado final do campeonato e das duas provas do fim de semana:

Ranking final:

Beto Monteiro, 160 André Marques, 142 Danilo Dirani, 139 Wellington Cirino, 131 Jô Augusto, 125 Felipe Giaffone, 123 Valdeno Brito, 112

