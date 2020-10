Eduardo Barrichello encerra participação na USF2000 em St.Petersburg

Eduardo Barrichello, filho de Rubens Barrichello, completa neste fim de semana a sua participação na temporada de 2020 da USF2000, na etapa de St.Petersburg, no estado da Flórida. O piloto da Pabst Racing disputa o vice-campeonato da competição e, no momento, está empatado em 306 pontos com Reece Gold, mas leva vantagem no número de vitórias (três contra duas).

O circuito de St.Petersburg utiliza como reta principal uma das pistas do aeroporto Albert Whitted e percorre também algumas ruas da cidade. A pista tem 2.9 km e três pontos de ultrapassagem, na reta dos boxes, na aproximação para a curva 4, depois de outra reta, e na freada para a curva 10. No mais, o traçado é formado basicamente por cuvas de 90 graus e baixa velocidade.

Em sua segunda temporada na categoria, Barrichello conquistou duas vitórias no circuito misto de Indianápolis e mais uma no misto de Nova Jersey, na última etapa. No total, o brasileiro subiu sete vezes ao pódio em 15 corridas disputadas, além de ter largado por três vezes na pole position e ficado por mais três vezes na primeira fila.

Diferentemente da maioria dos eventos de 2020, que tiveram três corridas, a rodada de St.Petersburg terá apenas duas provas neste fim de semana. A primeira será disputada no sábado, a partir das 17h40 (horário de Brasília), enquanto a segunda corrida terá largada às 10h30 no domingo.

"Vamos para a última etapa do ano, em St.Petersburg. Infelizmente o título já foi decidido, mas estou empatado na segunda posição e vamos tentar trazer o vice-campeonato. St.Pete é um lugar que gosto demais, vamos trabalhar a guiada para trazer esse vice para casa", comentou Barrichello.

Eduardo Barrichello, Pabst Racing Photo by: USF2000

Campeonato:

1º C.Rasmussen - 375 pontos

2º E.Barrichello - 306

R.Gold - 306

4º M.d'Orlando - 259

5º C.Brooks – 251

