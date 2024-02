O BandSports é o canal oficial do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O Grupo Bandeirantes vai transmitir as provas das temporadas 2024 e 2025, incluindo a prova das 6 Horas de São Paulo, etapa de retorno da competição ao Brasil, marcada para o fim de semana de 14 de julho, em Interlagos.

O acordo prevê a transmissão de todas as etapas do WEC, incluindo a famosa realização das 24 Horas de Le Mans, pelo canal BandSports, com transmissão na íntegra nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes: Bandplay e no canal Esporte na Band, do YouTube. A Band e as rádios do Grupo realizarão a cobertura jornalística da temporada, além de flashes ao vivo da etapa brasileira.

Conhecido internacionalmente como o campeonato dos carros mais cobiçados do mundo, o WEC, sigla de World Endurance Championship, anunciou para 2024 um total de 14 fábricas inscritas – recorde histórico em todas as competições do esporte a motor. Na pista, desfilam máquinas icônicas, com tecnologia de ponta de marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, BMW, Corvette e Isotta Fraschini.

A prova brasileira será a quinta entre as oito a serem disputadas, sendo realizada logo após as 24 Horas de Le Mans, um dos maiores eventos esportivos do mundo e principal corrida de resistência do automobilismo internacional.

Brasil no grid

A lista de inscritos reúne 37 carros, sendo 19 da categoria Hypercars e 18 da estreante LMGT3, que serão conduzidos por 111 pilotos – por serem corridas longas, os competidores formam trios. Entre eles, dois brasileiros: o paranaense Augusto Farfus e o carioca Nicolas Costa.

Ao volante, estarão também alguns ícones do esporte, como o campeão de Fórmula 1 Jenson Button e o carismático Valentino Rossi, lenda do motociclismo internacional que fará sua estreia no mundial dos carros mais cobiçados do mundo.

O grid apresenta pilotos de 29 nacionalidades. Além do Brasil, Argentina e Chile representam a América do Sul. O experiente curitibano Farfus, de 40 anos, é um dos inscritos pela equipe belga Team WRT a bordo da BMW M4 LMGT3 de numeral #31. O segundo carro do time levará o #46 tradicionalmente utilizado por seu companheiro de equipe, o multicampeão de motovelocidade Rossi.

Já Costa, que em 2023 foi campeão brasileiro da Porsche Carrera Cup, foi confirmado como um dos nomes do trio da United Autosports, equipe que pertence a Zak Brown, diretor-executivo da McLaren. O carioca vai acelerar um dos dois McLaren 720S LMGT3 Evo preparados pelo time.

Confira informações e destaques anunciados pelo FIA WEC:

NÚMEROS GERAIS

Carros: 37

Modelos e versões diferentes: 18

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine (Renault) e Lexus

Equipes: 24

Pilotos: 111

Nacionalidades: 29, França, Itália, Grã-Bretanha, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Áustria, Espanha, Holanda, África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Nova Zelândia, Rússia, China, Israel, Indonésia, Omã, Angola, Irlanda, Argentina, Noruega, Bielorrússia, Chile, Polônia

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Pilotos: 54

Equipes: 12, Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Pilotos: 57

Equipes: 12, Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024

Data / Etapa / País

02/03 – 1.812Km do Catar – Losail

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil

01/09 – Petit Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – 8 Horas do Bahrein – Sakhir

