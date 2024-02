Estão definidas as equipes inscritas para a abertura da temporada de 2024 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Uma das provas integrantes do torneio é a brasileiras 6 Horas de São Paulo, em Interlagos.

Ao todo 37 carros, sendo 19 da categoria Hypercars e 18 da estreante LMGT3, serão conduzidos por 111 pilotos. Entre eles, dois brasileiros: o paranaense Augusto Farfus e o carioca Nicolas Costa. Ao volante estarão também alguns ícones do esporte, como o campeão de Fórmula 1 em 2009, Jenson Button, e o lendário Valentino Rossi, ícone do motociclismo internacional que fará sua estreia no Mundial dos carros mais cobiçados do mundo.

A lista apresenta pilotos de 29 nacionalidades. Além do Brasil, Argentina e Chile representam a América do Sul. A força do grid pode ser resumida pela quantidade de montadoras envolvidas. Ao todo, 14 fábricas participarão oficialmente do campeonato, um recorde absoluto na história do automobilismo mundial, o que atesta o sucesso da proposta técnica da competição: testar na prática e em um ambiente extremo as novas tecnologias da indústria.

A primeira aparição do grid será em 24 e 25 de fevereiro, quando será realizado o Prólogo, conjunto de testes de preparação e equalização dos equipamentos. Eles acontecerão uma semana antes do início do campeonato, que será aberto com os 1.812 Km do Catar, em 1º e 2 de março.

Estarão presentes as marcas Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine (Renault) e Lexus. Entre pilotos, além de Rossi e Button, nomes consagrados como Nyck de Vries, Sébastien Buemi e Mick Schumacher.

Brasileiros

A nova classe LMGT3 também traz uma constelação de pilotos prontos para a estreia no Catar. O experiente curitibano Augusto Farfus, de 40 anos, é um dos inscritos pela equipe belga Team WRT a bordo da BMW M4 LMGT3 de numeral #31. O segundo carro do time levará o #46 tradicionalmente utilizado pelo veterano italiano Valentino Rossi, heptacampeão mundial da MotoGP.

Já Nicolas Costa, que em 2023 foi campeão brasileiro da Porsche Carrera Cup, foi confirmado como um dos nomes do trio da United Autosports, equipe que pertence a Zak Brown, CEO da McLaren. O carioca de 32 anos vai acelerar um dos dois McLaren 720S LMGT3 Evo do time.

Confira informações e destaques anunciados pelo FIA WEC:

NÚMEROS GERAIS

Carros: 37

Modelos e versões diferentes: 18

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine (Renault) e Lexus

Equipes: 24

Pilotos: 111

Nacionalidades: 29, França, Itália, Grã-Bretanha, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Áustria, Espanha, Holanda, África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Nova Zelândia, Rússia, China, Israel, Indonésia, Omã, Angola, Irlanda, Argentina, Noruega, Bielorrússia, Chile, Polônia

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Pilotos: 54

Equipes: 12, Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Pilotos: 57

Equipes: 12, Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

PILOTOS PARA A ABERTURA DA TEMPORADA 2024 DO WEC NO CATAR

Classe Hypercar

*Cadillac Racing*

Número do carro: 2

Nacionalidade: Estados Unidos

Carro: Cadillac V-Series.R

Pneus: Michelin

Pilotos: Earl Bamber (NZL), Alex Lynn (GBR) e Sébastien Bourdais (FRA)

*Porsche Penske Motorsport*

Número: 5

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Matt Campbell (AUS), Michael Cristensen (DIN) e Frédéric Makowiecki

(FRA)

*Porsche Penske Motorsport*

Número: 6

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Kévin Estre (FRA), André Lotterer (ALE) e Laurens Vanthoor (BEL)

*Toyota Gazoo Racing*

Número: 7

Nacionalidade: Japão

Carro: Toyota GR010 – Hybrid

Pneus: Michelin

Pilotos: Mike Conway (GBR), Kamui Kobayashi (JAP) e Nyck de Vries (HOL)

*Toyota Gazoo Racing*

Número: 8

Nacionalidade: Japão

Carro: Toyota GR010 – Hybrid

Pneus: Michelin

Pilotos: Sébastien Buemi (SUI), Brendon Hartley (NZL) e Ryo Hirakawa (JAP)

*Isotta Fraschini*

Número: 11

Nacionalidade: Itália

Carro: Isotta Fraschini Tipo6-C

Pneus: Michelin

Pilotos: Antonio Serravalle (CAN), Carl Wattana Bennett (EUA) e Jean-Karl

Vernay (FRA)

*Hertz Team Jota*

Número: 12

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Will Stevens (GBR), Norman Nato (FRA) e Callum Ilott (GBR)

*BMW M Team WRT*

Número: 15

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M Hybrid V8

Pneus: Michelin

Pilotos: Dries Vanthoor (BEL), Raffaele Marciello (ITA) e Marco Wittmann (ALE)

*BMW M Team WRT*

Número: 20

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M Hybrid V8

Pneus: Michelin

Pilotos: Sheldon Van der Linde (AFS), René Rast (ALE) e Robin Frijns (HOL)

*Alpine Endurance Team*

Número: 35

Nacionalidade: França

Carro: Alpine A424

Pneus: Michelin

Pilotos: Charles Milesi (FRA), Ferdinand Habsburg (AUT) e Paul-Loup Chatin

(FRA)

*Alpine Endurance Team*

Número: 36

Nacionalidade: França

Carro: Alpine A424

Pneus: Michelin

Pilotos: Nicolas Lapierre (FRA), Mick Schumacher (ALE) e Matthieu Vaxivière

(FRA)

*Hertz Team Jota*

Número: 38

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Jenson Button (GBR), Oliver Rasmussen (DIN) e Philip Hanson (GBR)

*Ferrari AF Corse*

Número: 50

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 499P

Pneus: Michelin

Pilotos: Antonio Fuoco (ITA), Miguel Molina (ESP) e Nicklas Nielsen (DIN)

*Ferrari AF Corse*

Número: 51

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 499P

Pneus: Michelin

Pilotos: Antonio Giovinazzi (ITA), Alessandro Pier Guidi (ITA) e James Calado

(GBR)

*Lamborghini Iron Lynx*

Número: 63

Nacionalidade: Itália

Carro: Lamborghini SC63

Pneus: Michelin

Pilotos: Mirko Bortolotti (ITA), Daniil Kvyat (RUS) e Edoardo Mortara (ITA)

*AF Corse*

Número: 83

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 499P

Pneus: Michelin

Pilotos: Robert Kubica (POL), Yifei Ye (CHN) e Robert Shwartzman (ISR)

*Peugeot TotalEnergies*

Número: 93

Nacionalidade: França

Carro: Peugeot 9X8

Pneus: Michelin

Pilotos: Mikkel Jensen (DIN), Nico Müller (SUI) e Jean-Éric Vergne (FRA)

*Peugeot TotalEnergies*

Número: 94

Nacionalidade: França

Carro: Peugeot 9X8

Pneus: Michelin

Pilotos: Loïc Duval (FRA), Paul Di Resta (GBR) e Stoffel Vandoorne (BEL)

*Proton Competition*

Número: 99

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 963

Pneus: Michelin

Pilotos: Harry Tincknell (GBR), Neel Jani (SUI) e Julien Andlauer (FRA)

Classe LMGT3

*Heart of Racing Team*

Número: 27

Nacionalidade: Estados Unidos

Carro: Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Ian James (EUA), Daniel Mancinelli (ITA) e Alex Riberas (ESP)

*Team WRT*

Número: 31

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M4 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Darren Leung (GBR), Sean Gelael (IDN) e Augusto Farfus (BRA)

*Team WRT*

Número: 46

Nacionalidade: Bélgica

Carro: BMW M4 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Ahmad Al Harthy (OMA), Valentino Rossi (ITA) e Maxime Martin (BEL)

*Vista AF Corse*

Número: 54

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 296 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Thomas Flohr (SUI), Francesco Castellacci (ITA) e Davide Rigon (ITA)

*Vista AF Corse*

Número: 55

Nacionalidade: Itália

Carro: Ferrari 296 LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: François Heriau (FRA), Simon Mann (EUA) e Alessio Rovera (ITA)

*United Autosports*

Número: 59

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: McLaren 720S LMGT3 Evo

Pneus: Goodyear

Pilotos: James Cottingham (GBR), Nicolas Costa (BRA) e Grégoire Saucy (SUI)

*Iron Lynx*

Número: 60

Nacionalidade: Itália

Carro: Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Pneus: Goodyear

Pilotos: Claudio Schiavoni (ITA), Matteo Cressoni (ITA) e Franck Perera (FRA)

*Proton Competition*

Número: 77

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Ford Mustang LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Ryan Hardwick (EUA), Zacharie Robichon (CAN) e Ben Barker (GBR)

*Akkodis ASP Team*

Número: 78

Nacionalidade: França

Carro: Lexus RC F LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Arnold Robin (FRA), Timur Boguslavskiy (RUS) e Kelvin Van der Linde

(AFS)

*TF Sport*

Número: 81

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Corvette Z06 LMGT3.R

Pneus: Goodyear

Pilotos: Tom Van Rompuy (BEL), Rui Andrade (ANG) e Charlie Eastwood (IRL)

*TF Sport*

Número: 82

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: Corvette Z06 LMGT3.R

Pneus: Goodyear

Pilotos: Hiroshi Kolzumi (JAP), Sébastien Baud (SUI) e Daniel Juncadella

(ESP)

*Iron Dames*

Número: 85

Nacionalidade: Itália

Carro: Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2

Pneus: Goodyear

Pilotos: Sarah Bovy (BEL), Doriane Pin (FRA) e Michelle Gatting (DIN)

*Akkodis ASP Team*

Número: 87

Nacionalidade: França

Carro: Lexus RC F LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Takeshi Kimura (JAP), Esteban Masson (FRA) e José María López

(ARG)

*Proton Competition*

Número: 88

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Ford Mustang LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Giorgio Roda (ITA), Mikkel Pedersen (DIN) e Dennis Olsen (NOR)

*Manthey EMA*

Número: 91

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 911 GT3 R LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Yasser Sahin (AUS), Morris Schuring (HOL) e Richard Lietz (AUT)

*Manthey Pure Rxcing*

Número: 92

Nacionalidade: Alemanha

Carro: Porsche 911 GT3 R LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Aliaksandr Malykhin (BLR), Joel Sturm (ALE) e Klaus Bachler (AUT)

*United Autosports*

Número: 95

Nacionalidade: Grã-Bretanha

Carro: McLaren 720S LMGT3 Evo

Pneus: Goodyear

Pilotos: Joshua Caygill (GBR), Nicolás Pino (CHI) e Marino Sato (JAP)

*D’Station Racing*

Número: 777

Nacionalidade: Japão

Carro: Aston Martin Vantage AMR LMGT3

Pneus: Goodyear

Pilotos: Clément Mateu (FRA), Erwand Bastard (FRA) e Marco Sorensen (DIN)

