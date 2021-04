Eles estarão ao volante de carros de competição no mesmo dia, pilotando na mesma modalidade e até nos mesmos horários, mas em continentes distintos. Guto Negrão e seu filho André farão neste sábado (1º) suas respectivas estreias em campeonatos de endurance disputados por supercarros.

Enquanto André correrá pela primeira vez na classe Hypercars, defendendo a equipe francesa Alpine nas 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, Guto abrirá sua temporada no Império Endurance Brasil, que inicia sua temporada em Goiânia com uma etapa de quatro horas de duração.

“É muito legal que meu pai esteja seguindo com a carreira dele também”, disse André. “Ele foi o meu grande incentivador e se hoje estou aqui é porque eu acompanhava desde pequeno as corridas dele em várias categorias importantes, como a Stock Car. Daqui da Bélgica, vou mandar boas energias para ele lá em Goiânia. E é lógico que ele vai torcer por mim aqui. Que seja um grande final de semana para nós dois”, completa o piloto de 28 anos, que já soma um título de campeão no Mundial de Endurance e duas vitórias em Le Mans, principal prova do campeonato – títulos conquistados na categoria LMP2.

A prova em Spa será disputada das 8h30 às 14h30 no horário de Brasília, enquanto a abertura do Endurance Brasil em Goiânia terá início às 13h, fazendo com que por uma hora e meia os dois pilotos estejam competindo simultaneamente.

“É uma coincidência curiosa e fico imaginando que, se o André vencer em Spa, a minha equipe aqui no Brasil vai me avisar. Se estiver ao volante, vou ter que segurar a emoção”, disse Guto Negrão. “Mas a verdade é que este será um dia especial para a gente, com o André lá na Europa no auge de sua carreira e eu aqui, fazendo o que gosto e que sempre nos uniu como pai e filho. Melhor que isso seria estarmos no mesmo carro. Espero que isso aconteça no futuro”, completou.

André Negrão é o único não-francês da equipe Alpine, que também conta com os pilotos Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviére. O brasileiro conduzirá o modelo Alpine A480 LMP1 com motor Gibson V8 aspirado de 4,5 litros e 625 cv.

“É um carro muito eficiente, em especial na parte aerodinâmica. Por exemplo, mesmo com 900kg de peso, se houvesse um túnel que possibilitasse que o Alpine subisse por suas paredes e chegasse ao teto, ele seria capaz de andar de ponta-cabeça ao atingir apenas 160km/h. É surpreendente”, revelou André.

