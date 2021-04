Kamui Kobayashi, que divide o carro #7 da Toyota com Mike Conway e Jose Maria Lopez, estabeleceu o tempo de 2min00s747 na sessão de classificação da nova era dos hipercarros do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Ele foi meio segundo mais rápido que seu companheiro de equipe, Kazuki Nakajima no carro #8.

Durante a sessão de classificação fria, mas seca, Filipe Albuquerque da United Autosports confirmou o seu ritmo, provando ser o melhor da LMP2, garantindo a pole na classe e o terceiro no geral.

O terceiro e último carro da classe Hypercar, o Alpine A480-Gibson LMP1, ficou em quarto lugar, nas mãos de Nicolas Lapierre. O brasileiro André Negrão faz parte do time com outro francês, Matthieu Vaxiviere.

Daniel Serra, que faz dupla com o espanhol Miguel Molina, levou sua Ferrari 488 GTE EVO para o segundo lugar do grid na LMGTE PRO. A pole ficou com o Porsche de Kevin Estre e Neel Jani.

O Brasil sairá na frente na LMGTE AM, com Felipe Fraga, que faz trio com Ben Keating e Dylan Pereira. Augusto Farfus e Marcos Gomes, que dividem o Aston Martin #98 com Paul Dalla Lana, sairão na segunda posição na classe.

Confira o grid de largada:

