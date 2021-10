Terceiro no Mundial, André Negrão retoma disputa do WEC

Terceiro colocado no Campeonato Mundial de Endurance (World Endurance Championship – WEC), o brasileiro André Negrão e a equipe Alpine retomam a disputa da competição neste sábado (30) com a prova 6 Horas do Bahrein, válida pela quinta etapa da temporada.

Como de costume, Negrão contará com os franceses Matthieu Vaxiviére e Nicolas Lapierre como seus parceiros na condução do modelo Alpine A480.

A liderança da pontuação está com os dois modelos Toyota GR010: em primeiro lugar com o trio Mike Conway (GBR)/José María López (ARG)/Kamui Kobayashi (JAP) e no segundo com Sébastien Buemi (SUI)/Brendon Hartley (NZL)/Kazuki Nakajima (JAP).

Com 15 curvas e 5.412 metros de extensão, o sofisticado traçado barenita foi desenhado pelo especialista alemão Hermann Tilke em uma área desértica a poucos quilômetros das águas do Golfo Pérsico.

“É uma pista com um desenho emocionante, que permite muitas ultrapassagens e também oferece desafios únicos”, registra André Negrão. “Por causa da região desértica e da proximidade do mar, há ventos constantes e imprevisíveis, que mudam tanto a aderência do piso por causa da areia quanto fazem despencar a temperatura ambiente de uma hora para a outra. Minha curva preferida é a 12, a mais veloz, onde podemos explorar bastante o potencial dos carros”, continua o brasileiro.

Anúncio e homenagem

Após a prova anterior, quando o trio Negrão/Vaxiviére/Lapierre subiu ao pódio nas 24 Horas de Le Mans, a Alpine anunciou que continuará no WEC em 2022 e que lançará um novo modelo para 2024, dentro das novas regras da categoria principal, a Hipercarros.

Atualmente, o time francês, que é o braço esportivo da Renault, utiliza uma versão adaptada do chassi Oreca com motor Gibson.

Em evento realizado neste mês em Paris, França, a equipe também homenageou os pilotos por seu desempenho em 2021 e lançou o filme “Alpine, Le Mans in Héritage”, que conta a aventura do trio na mais famosa corrida de resistência do mundo.

“A Hipercarros permite tecnologias mais competitivas, como as usadas pelos Toyota, que gastam menos combustível por serem híbridos e contornam as curvas com mais precisão por possuírem tração 4x4”, observa o brasileiro.

“Todas estas questões serão contempladas no novo projeto, que chegará em um momento espetacular do WEC, já com a presença de diversas outras fábricas”, resume Negrão.

André Negrão Photo by: François Flamand

Confira a programação e a pontuação dos três primeiros na categoria Hipercarros do WEC:

6 Horas do Bahrein - 5ª etapa do Mundial de Endurance

Quinta-feira, 28 de outubro

09h30 - treino livre

Sexta-feira, 29 de outubro

02h00 - treino livre

06h30 - treino livre

10h30 - classificação

Sábado, 30 de outubro

05h00 - 6 Horas do Bahrein

Classificação após quatro etapas

1º - Mike Conway (GBR)/José María López (ARG)/Kamui Kobayashi (JAP) – 120 pontos

2º - Sébastien Buemi (SUI)/Brendon Hartley (NZL)/Kazuki Nakajima (JAP) – 111

3º - André Negrão (BRA)/Matthieu Vaxiviére (FRA)/Nicolas Lapierre (FRA) – 90

4º - Richard Westbrook (GBR)/Romain Dumas (FRA)/Franck Mailleux (FRA) – 53

5º - Ryan Briscoe (AUS) – 38

6º - Pipo Derani (BRA)/Olivier Pla (FRA) – 24

