O fim de semana será reservado para a penúltima etapa do Mundial de Endurance da FIA (WEC), no Bahrein. Nesta sexta-feira foi realizada a sessão classificatória da prova de seis horas e, mais uma vez, o domínio foi dos Toyotas.

O carro #8 liderado pelo ex-F1 Brendon Hartley, mas que também conta com Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, conquistou o direito de largar na primeira posição, 1min47s049, ficando 0s398 à frente do carro #7, liderado por Kamui Kobayashi, que também conta com os serviços de Mike Conway e Jose Pexito Lopez.

André Negrão colocou a Alpine na terceira posição no grid. O brasileiro, que tem como companheiros de equipe os franceses Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre, foi o responsável por registrar 1min48s003 na sua segunda melhor volta na classificação em Sakhir. O piloto de Campinas conseguiu uma volta ainda mais rápida, que acabou cancelada pelo fato de Negrão ter colocado as rodas de seu carro alguns centímetros além do limite de uma curva.

“Foi uma boa classificação, já que conseguimos melhorar o carro durante os treinos aqui no Bahrein”, disse Negrão. “Foi uma pena termos perdido a melhor volta, seria fantástico largar na primeira fila. Mas o terceiro lugar, na segunda fila, já está muito bom. Novamente os Toyota estão bastante fortes, mas temos conseguido acompanhá-los durante as corridas. Amanhã nossa estratégia vai ser tentar nos manter próximos durante a corrida, de forma que possamos aproveitar alguma oportunidade de lutar pelas duas primeiras posições”, completou o único brasileiro no grid da classe dos Hypercars.

Nas outras classes, os brasileiros tiveram bons desempenhos. Daniel Serra, companheiro do espanhol Miguel Molina, colocou a Ferrari 488 GTE Evo da AF Corse na terceira posição no grid da LMGTE-Pro.

Na LMGTE-Am, Augusto Farfus, Marcos Gomes e Paul Dalla Lana largarão da segunda posição com o Aston Martin Vantage AMR do time de fábrica. Com um modelo igual, mas preparado pela TF Sports, Felipe Fraga, Ben Keating e Dylan Pereira, partem em sexto.

Resultados:

GTE:

