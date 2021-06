WEC: André Negrão larga na pole em Portimão com a Alpine

Em uma demonstração de que vai novamente ser muito competitiva diante da campeã Toyota, a equipe Alpine conquistou neste sábado (12) a pole position para as 8 Horas de Portimão, na estreia de Portugal como sede de uma etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Com a marca de 1min30s364 para os 4.684 metros complexo traçado lusitano, o Alpine A480 do trio André Negrão/Matthieu Vaxivière/Nicolas Lapierre sairá do primeiro lugar na prova, que terá início às 7h da manhã deste domingo, no horário de Brasília.

“A gente realmente não esperava essa pole. Simplesmente por que estamos só na segunda corrida da nossa equipe na categoria principal”, disse o brasileiro, referindo-se à divisão Hypercars, que reúne os bólidos mais velozes do Mundial.

“Foi importante mostrar para a gente mesmo e para os nossos rivais que estamos firmes nesse jogo. Toda a equipe está muito feliz e animada com o nosso potencial. Mas nosso foco sempre foi a corrida. Amanhã é que vale. É uma prova longa, com oito horas de duração, então tem muita coisa pra acontecer. Ainda mais em campeonatos como o nosso”, continuou Negrão.

O trio da Alpine é o segundo colocado na classificação do campeonato, com 18 pontos. A liderança é de Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, da campeã Toyota, que soma 25 pontos. Com um GR010 Hybrid, os líderes do campeonato largam da segunda posição depois de registrar uma marca apenas 0s094 mais lenta que o do time francês.

Mais quatro brasileiros estão disputando a corrida. Daniel Serra largará da quarta posição entre os pilotos da LMGTE-Pro, com uma Ferrari da AF Corse. Augusto Farfus e Marcos Gomes saem do oitavo lugar na classe LMGTE-Am com um Aston Martin Vantage AMR do time oficial, enquanto Felipe Fraga partirá da 11ª posição com outro Aston Martin, este preparado pela TF Sport.

Com oito horas de duração, a corrida acontece amanhã (13) e terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, em dois horários: a parte inicial será mostrada das 7h às 9h e o encerramento da prova das 13h às 15h.

