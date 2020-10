A Pirelli lançou nesta quinta-feira (8) sua nova linha de pneus de última geração para o Campeonato Mundial de Rali (WRC), em evento exclusivo realizado no Rali Itália Sardenha, dando uma prévia de como será o retorno da empresa italiana como a fornecedora exclusiva da competição em um contrato de três anos a partir de 2021.

Desde que obteve os direitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para se tornar fornecedora exclusiva do Campeonato Mundial de Rali do próximo ano, a Pirelli tem trabalhado muito para criar pneus para os carros de rali que correm em cascalho, asfalto, neve e gelo. O objetivo da Pirelli é oferecer durabilidade e adaptabilidade com o melhor desempenho.

Apesar da interrupção inevitável por causa da pandemia do novo coronavírus, a Pirelli manteve seu cronograma de desenvolvimento para a mais recente linha de pneus para o WRC, apresentando-os à mídia global no Rali Itália Sardenha, em uma coletiva de imprensa com direito a uma volta como passageiro no carro de teste Citroën C3 WRC da Pirelli pilotado por Andreas Mikkelsen.

O diretor de competições de rali da Pirelli, Terenzio Testoni, disse: “Depois de um intenso programa de preparação, estamos muito satisfeitos em apresentar nossos novos pneus na Sardenha e dar para algumas pessoas a chance de experimentá-los do assento do copiloto durante o shakedown."

"Mais tarde, neste fim de semana, todos também poderão ver o carro de teste da Pirelli em ação quando nosso campeão mundial, Petter Solberg, o pilotará na fase final do rali aqui em nosso evento de casa, na Sardenha. A próxima vez que você verá nossos pneus Pirelli em um evento do Campeonato Mundial de Rali será no Rali de Monte Carlo, no ano que vem, quando começaremos nosso mandato como fornecedor exclusivo."

"Para criar estes pneus, usamos as lições aprendidas na Fórmula 1, bem como nossa experiência em ralis, outros esportes motorizados e com nossos pneus de ultra desempenho para uso nas estradas”.

As principais características da nova gama

A temporada do WRC oferece um teste abrangente para qualquer fornecedor de pneus, começando, geralmente, com as condições de inverno do lendário ‘Monte’. Aqui, as etapas podem ser completamente secas em algumas partes e cobertas de gelo e neve em outras. Os pilotos podem escolher entre os pneus Sottozero Snow da Pirelli, com ou sem pregos, ou pneus de asfalto mais comuns.

Nas condições mais extremas enfrentadas em ralis de inverno escandinavos, como na Suécia, um pneu Sottozero Ice é fornecido. Cada um deles possui 384 pinos que penetram na superfície e fornecem níveis incríveis de aderência, mas o pneu ainda deve ser capaz de reter esses pinos em seções que podem apresentar mais cascalho, especialmente quando as temperaturas estão mais amenas.

Equipes e pilotos enfrentam uma gama completa de ralis de cascalho diferentes. Um único pneu de cascalho Scorpion, disponível em compostos duro e macio, tem que lidar com o calor extremo e as estradas rochosas encontradas ao redor do Mediterrâneo, como no Rali Itália Sardenha, e enfrentar as velocidades impressionantes vistas no Rali da Finlândia, além de oferecer aderência na lama e na chuva como as geralmente encontradas no País de Gales.

Há diversidade semelhante entre eventos de asfalto puro, para os quais o P Zero será fornecido em compostos duro e macio. Estes podem variar desde as estradas suaves semelhantes a circuitos como encontradas na Espanha até superfícies mais irregulares e sujas.

Todos os pneus de asfalto devem ser adequados para uso em condições secas e molhadas, assim como vemos nas ruas, mas um pneu de chuva Cinturato também está disponível para condições extremas deste tipo de clima, ajudando a expulsar a água.

Reinventando a história: do rali para as ruas

A Pirelli esteve envolvida no Campeonato Mundial de Rali mais ou menos continuamente desde que o campeonato foi inaugurado (para fabricantes) em 1973, com a primeira vitória da empresa chegando na Polônia naquele mesmo ano, cortesia de Achim Warmbold no Fiat 124. O título de pilotos foi instituído em 1979, e a Pirelli o conquistou um ano depois, cortesia de Walter Rohrl em um Fiat 131 Abarth.

Para a Pirelli, o rali representou, acima de tudo, um laboratório a céu aberto, onde são testadas ideias para uma eventual utilização nas ruas, em uma transferência contínua de tecnologia das competições para as estradas. O moderno Cinturato, amplamente escolhido por algumas das mais conhecidas montadoras como equipamento original, e o P Zero, carro-chefe da Pirelli, nasceram do automobilismo, bem como tecnologias utilizadas para inverno e pneus run-flat.