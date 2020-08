O Campeonato Mundial de Rally da FIA (WRC), volta apenas em setembro com o Rally da Estônia, mas boa parte do grid da categoria já está no país europeu para um evento de preparação, o Rally do Sul da Estônia. Mas a prova teve um momento de susto para um dos pilotos da Toyota.

Elfyn Evans, um veterano do WRC, competia na prova quando sofreu um acidente impressionante em alta velocidade, indo parar no meio de um bosque. O carro do piloto ficou destruído mas, felizmente, ele e o copiloto, Scott Martin, saíram do acidente sem ferimentos. Veja abaixo o vídeo do acidente:

Pouco depois, o piloto se pronunciou em seu Twitter: "Infelizmente nosso rally foi encurtado devido a um acidente (ambos estamos bem), mas temos a maioria da informação que queríamos e mal podemos esperar pelo Rally da Estônia. Muito obrigado à Toyota pela chance de corrermos nesse rally".

A equipe da Toyota publicou depois uma entrevista com Elfyn, que explicou a causa do acidente.

"Infelizmente viramos um pouco cedo em uma área de alta velocidade e cortamos a curva um pouco mais. Com sorte, caímos na grama e isso diminuiu o impacto. Foi um grande acidente, algo que não é ideal, mas ambos estamos bem".

Elfyn está em sua sétima temporada completa pelo WRC. Entre 2014 e 2019, ele corria na equipe M-Sport, a bordo de um Ford Fiesta. Essa é a sua primeira temporada com a equipe oficial da Toyota no Mundial, tendo conquistado um terceiro lugar no Rally de Mônaco e a vitória no Rally da Suécia, ocupando o segundo lugar do Mundial no momento da paralisação.

O WRC retoma suas atividades a partir de 04 de setembro com o Rally da Estônia, quarta etapa da temporada 2020. O cronograma de 2020 foi encurtado para oito etapas, que ainda inclui Turquia, Alemanha, Itália e Bélgica.

