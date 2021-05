O brasileiro Digo Baptista foi anunciado nesta quinta-feira (dia 27) como um dos pilotos da equipe Romeo Ferraris na temporada 2021 do PURE ETCR. Aos 24 anos, ele se juntará ao monegasco Stefano Coletti e ao italiano Luca Filippi, já anunciados pela equipe, que terá dois Giulia ETCR by Romeo Ferraris inscritos no novo campeonato de turismo de carros elétricos. A estreia da temporada será nos dias 18, 19 e 20 de junho em Vallelunga, na Itália.

Após pilotar monopostos, Baptista construiu uma carreira com resultados significativos em categorias de turismo na América do Sul, Europa e Estados Unidos. Em 2017, foi campeão da Porsche Cup Brasil, com oito vitórias e seis pole positions. Também já correu diversos campeonatos de GT ao redor do mundo, mostrando velocidade e talento.

Em 2019, foi o segundo colocado na categoria LMGTE Am nas 24 Horas de Le Mans e terceiro no geral na GT World Challenge America, onde terminou em terceiro na classe Pro-Am um ano depois.

A estreia no PURE ETCR marca um novo desafio na carreira de Digo e a oportunidade de materializar seu desejo de correr na Europa e numa série inovadora, que marcará uma nova era tecnológica no esporte a motor.

“É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao Digo ao nosso time", disse Michela Cerruti, gerente de operações da Romeo Ferraris. "Ele é um piloto jovem, mas já mostrou suas habilidades em diferentes categorias tops de carros de turismo".

"Com ele, Stefano e Luca, temos uma equipe coerente, em termos de experiência e talento, e isso será muito importante para nós na primeira temporada do PURE ETCR e no desenvolvimento a longo prazo do nosso projeto Giulia ETCR. Estamos ansiosos para a abertura da temporada 2021 em Vallelunga”.

“Estou muito feliz em iniciar mais este novo capítulo na minha carreira", destacou Digo. "A perspectiva de fazer parte de uma série com um futuro tão grande, com carros totalmente elétricos e com base na sustentabilidade ambiental, pareceu de imediato muito atrativa".

"É por isso que recebi calorosamente a oportunidade de correr com a Romeo Ferraris no PURE ETCR, e estou muito feliz por poder participar de um projeto ambicioso como o Giulia ETCR".

“Será emocionante correr em pistas de prestígio e lutar contra grandes nomes e marcas. Quero agradecer à FS Management, empresa de Augusto Farfus e Mauricio Slaviero, que optaram por me apoiar nesta jornada. Será uma honra e muito divertido estar na pista do PURE ETCR com o Augusto", completou o piloto.

Após Valellunga, o campeonato passará por Aragon (Espanha), Copenhague (Dinamarca), Hungaroring (Hungria) e Inje (Coreia do Sul).

Além do PURE ETCR, Digo também disputará em 2021 o TCR South America e será um dos pilotos da Cobra Racing Team, dirigida por Nonô Figueiredo.

As novidades fazem parte do novo projeto de direcionamento na carreira do piloto, que passa a ser gerenciada pela FS Management, liderada por Augusto Farfus e o empresário Maurício Slaviero, e que também contará com o apoio estratégico e logístico da AMK Velocidade no Brasil.

Confira o calendário do PURE ETCR 2021:

18-20 de Junho – Vallelunga (Itália)

9-11 de Julho - Motorland Aragon (Espanha)

6-8 de Agosto – Copenhague (Dinamarca)

20-22 de Agosto – Hungaroring (Hungria)

15-17 de Outubro - Inje Speedium (Coréia do Sul)

